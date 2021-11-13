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最胖時體重高達105公斤 小禎兩年減掉一半

記者李姿瑩／綜合報導
如今的小禎腹肌線條相當明顯。（記者李姿瑩／攝影）
如今的小禎腹肌線條相當明顯。（記者李姿瑩／攝影）

台灣藝人小禎日前出席代言活動，大方秀出傲人六塊腹肌。她過去堅持不透露體重數字，怕外界陷入迷思，如今身材穩定維持，174公分高的她，大方承認之前最胖時高達105公斤，花了兩年多瘦到目前55公斤，等於瘦掉一半的自己。

小禎自從認真減重後，靠著戒酒、改變飲食和生活習慣，成功脫胎換骨。她已把過去的衣物全部出清，只留下一件牛仔褲做紀念。雖然網友的質疑沒停過，但小禎強調自己都有正常吃飯，甚至一天可吃8餐，每天少量多餐。而她體脂肪僅有14%，生理期等機能一切正常，先前胡瓜拖她去看營養師，還因體脂過低被機器判別為「人妖」，讓她哭笑不得。

小禎曾經暴肥。（本報資料照片）
小禎曾經暴肥。（本報資料照片）

小禎笑說，營養師的測量機器分辨不出她的身體組成是男是女，「我男性賀爾蒙偏高，體質很奇怪，營養師建議我不要輕易喝高蛋白，會變成魔鬼筋肉人。」但其實肌肉養成不易，她也在活動上高呼「肌肉比前夫還無情」，只要一疏忽很快就消風。

瘋狂健身已經是小禎的日常，但要參加「全明星運動會」就敬謝不敏。她很意外弟弟胡釋安會報名第三季，有先威脅他會很累，希望胡釋安量力而為，千萬別受傷。

瘦下來的小禎自信亮麗，無奈還沒有新的桃花上門。倒是女兒Emma情竇初開，最近剛和初戀男友分手。小禎自嘲害怕當阿嬤，胡瓜也不會想這麼早當阿祖，因此都有提醒Emma要保護自己。先前Emma無意間和她聊起墮胎，小禎趕快把握機會幫Emma上一課，苦笑不知道女兒有沒有聽進去。

身為媽媽，小禎坦言打聽女兒的感情進度都要很小心，盡量讓自己像跟朋友聊天一樣自然，就怕女兒隱瞞不說，哪天會闖下禍事。小禎透露曾見過女兒男友一次，對方後來因為要出國念書，因此跟Emma和平分手。Emma很堅強沒有掉淚，現在迷上防彈少年團，走出情傷成為迷妹，成天嚷嚷說要嫁給偶像。

肌肉 台灣 健身

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