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伊能靜兒子進娛樂圈 老爸庾澄慶鬆口力挺

娛樂新聞組／綜合報導
庾澄慶在「聲林之王3」記者會上，首度鬆口支持兒子庾恩利進軍娛樂圈。（中通社）
庾澄慶在「聲林之王3」記者會上，首度鬆口支持兒子庾恩利進軍娛樂圈。（中通社）

台灣歌手庾澄慶近日在出席某活動的時候接受採訪，首次鬆口回應兒子進軍娛樂圈一事。他表示支持小孩子做自己想做的事，只要兒子健康快樂就好。

貓眼娛樂報導，哈林剛滿19歲的大兒子庾恩利（小哈利）日前宣布出道，先前哈林雖沒有公開對此回應，但默默追蹤兒子的微博表達支持。近日庾澄慶參加台灣大型歌唱選秀節目「聲林之王3」開播記者會，罕見談到兒子，並樂觀表示：「小孩去做他想做的事情，只要健康快樂就完美了。」

庾澄慶在「聲林之王3」記者會上首度鬆口支持兒子庾恩利進軍娛樂圈。（中通社）
庾澄慶在「聲林之王3」記者會上首度鬆口支持兒子庾恩利進軍娛樂圈。（中通社）

庾澄慶的兒子以庾恩利的名字出道，平時非常喜歡時尚，還是一位獨立音樂人，已經發行了單曲「你說要我愛你」。自從他宣布出道以來，父親庾澄慶一直閉口不提此事，反倒是母親伊能靜一路幫扶，不僅親自為兒子做宣傳，還帶著他一起拍攝了很多時尚大片。

庾恩利7歲那年，父母正式結束婚姻，他跟隨父親庾澄慶一起生活。隨後父母雙方都重新組建了新家庭，不過爸爸媽媽也依然很愛他，不但為他提供了優越的生活條件，也非常關心他的成長。

庾恩利平時喜歡穿女裝，經常在社交平台上曬自己化妝穿裙子的造型，引發極大爭議。

此前庾恩利入駐內地的社交平台，得到很多藝人支持，包括鍾麗緹、藍盈瑩、張萌等人都留言打氣，稱讚他的才華。

台灣 時尚 哈利

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