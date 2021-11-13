40歲生日嫁王家梁 許維恩：從沒吵過架

許維恩（左）和王家梁在雙十一登記結婚，甜蜜秀出身分證。（圖：維恩原創提供）

以「全明星運動會」打出知名度的男星王家梁，今年520求婚成功大6歲的許維恩，王家梁當時透露因為疫情 延後登記，可能選在他或許維恩40歲生日當天登記，11日是許維恩40歲生日，上午10點半左右，兩人在林口住家附近的戶政事務現身，並選擇11點11分辦理登記，正式成為夫妻。王家梁的父母、許維恩的姊姊齊聚，見證這段姐弟戀開花結果。

許維恩的姊姊許菲菲、許路兒昨都到場祝福，王家梁好友郭彥甫、是元介則組親友團，雙方親友共8人，一起見證這對新人正式成為夫妻。而選擇11點11分登記也代表兩人恩愛一生一世。

許維恩去年成立「維恩原創」並擔任CEO ，王家梁是她旗下藝人，2人合作「女拳至上」結下情緣，後來因為王眼睛開刀，女方細心照顧不離不棄，奠下這段「姐弟戀」。王當時遭狗仔偷拍兩人在林口同居，記者會上王家梁和許維恩大方認了戀情，王並羞認「一直都喜歡姐姐型」。而兩人原本選在今年5月20日登記，未料因新冠疫情只能作罷。

許維恩曾暢聊與另一半的交往點滴，害羞表示從未與王家梁發生爭執，並透露15年來，只交往過4個對象。她說：「我們對於一些理念不合的東西，會說『來一起討論好不好』，我們就是屬於理性派的。」透露如果稍微發生一些不愉悅，會以溝通取代爭執，而許維恩也會適時地撒嬌來緩和氣氛，消除對方怒氣。

許維恩表示大家都以為她對象很多，但其實這15年來只有4個，羞喊王家梁是第5個，也是最後一個，大讚對方個性好、有安全感，並說他私下非常貼心：「例如我們在吃飯，或是我在開會，他都會把東西先弄好，這些小動作，都讓我感到非常溫暖窩心。」小倆口婚後決定在林口定居，也正尋覓百坪林口豪宅，當作未來定居的新家。