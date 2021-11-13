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小豬明年攻蛋 網酸：沒藝人了？渣男也能復出？

娛樂新聞組／綜合報導
羅志祥自醜聞爆發後一度神隱，如今傳出將回歸八大「娛樂百分百」。（取材自微博）
羅志祥自醜聞爆發後一度神隱，如今傳出將回歸八大「娛樂百分百」。（取材自微博）

羅志祥（小豬）去年遭前女友周揚青爆料「多人運動」，還劈腿愷樂，形象一落千丈，他一度神隱，但之後復出動作頻頻，不但開設自己的頻道「Show TV」，先前還在社群發布在錄音室的照片，看似為發片做準備。不過，此事也引來網友質疑「這樣的渣男也能復出？」

最近更傳出小豬明年1月會站上台北小巨蛋舞台，八大證實，小豬會和「娛百」一起登上小巨蛋舞台，「娛樂百分百」之「凹嗚狼人殺總冠軍」將於1月28日首登台北小巨蛋，「製作單位規畫內容時，對節目出身的羅志祥小豬提出邀約，小豬接到邀請即一口答應、力挺『娛樂百分百』，將擔任演出嘉賓與節目一起站上小巨蛋。」這也將是他劈腿風波後首次的公開演出。

羅志祥復出消息發酵之後，他的粉絲火速占領了各大媒體的評論區，點開都是他們聲援之聲，比如期待新歌、期待舞台、期待亞洲舞王，等他再次站上小巨蛋種種。

但也有不少批評聲浪，不少網友開罵抵制羅志祥復出。有人直接喊話，「是不是沒藝人了，這樣的渣男也能復出？可以把機會讓給新人嗎？」也有人直接嘲諷，「門票可能賣不出去哦，到時候再來看場面有多難看。」還有人毫不客氣吐槽起羅志祥本人，說他這麼老了，歌難聽舞難看，娛樂圈是沒人了嗎，只能找這種放棄治療的渣男出來。

更有網友還扒出了羅志祥的過往，指責他忘恩負義了，早年前楊登魁喪禮的時候，羅志祥稱要去宣傳周星馳的電影，說自己沒空去。因為這樣，羅志祥被郭建宏公開嘲諷，指責他紅了就忘本。並且認為羅志祥這次復出純屬道德綁架。

小豬主持「娛樂百分百」多年，更曾藉此獲得金鐘獎肯定，但自從醜聞爆發後，羅志祥和搭檔愷樂在節目中雙雙消失一年多，而熱門單元「凹嗚狼人殺」大受歡迎，因此捧紅「五堅情」成員的黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、賴晏駒和婁峻碩，小豬也沒放棄演藝圈，他努力拍影片經營頻道，之前拍公益影片，惹來酸民罵聲，他還大方自嘲「我洗不白了」，看來已對過往釋懷。

羅志祥 社群 電影

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