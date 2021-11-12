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姚元浩母親告別式 前女友隋棠「破冰」送最後一程

記者楊起鳳／即時報導
姚元浩(右)母親今天舉辦告別式。(取材自臉書)
姚元浩(右)母親今天舉辦告別式。(取材自臉書)

台灣男星姚元浩今天在基隆為母親舉辦告別式，未發訃聞的他請來的全是至親好友，而曾與他交往8年的前女友隋棠今也悄悄現身，送姚元浩母親最後一程，堪稱有情有義。

姚元浩今低調舉行母親的告別式，與會都是至親好友，而過往姚元浩和隋棠有過一段情，但之後因為「美工刀事件」，讓姚元浩一度演藝事業跌落谷底，之後兩人沒有交集，隋棠嫁人成為人妻並生下三個小孩，姚元浩也有緋聞女友王心恬陪伴，但今日告別式上隋棠卻親自前往上香致意，顯示兩人早已破冰，也可看出當初兩人交往時，姚元浩的母親應該與隋棠有不錯的關係。

對隋棠今日出席姚元浩母親的告別式，她經紀公司表示這是藝人私事，公司不清楚。

據了解，姚元浩的母親今年66歲，過去患有乳癌，切除單邊胸部後，經多年又被診斷出卵巢癌末期，經紀人表示，姚元浩先接到醫院發出的病危通知，沒過多久，母親就在4日離開人間。今日姚元浩母親告別式圓滿，他日前也發文感性說「親愛的媽媽，謝謝你一直以來的辛苦，從我出生開始，你犧牲了許多，我知道這幾年你也陪我承擔很多壓力，謝謝妳總是做我的避風港，讓我勇敢」。

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