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陳意涵第2胎卸貨在即 首曬兒子正面照 網友直呼太可愛

娛樂新聞組／綜合報導
陳意涵曬出兒子的照片。（取材自微博）
陳意涵曬出兒子的照片。（取材自微博）

台灣女星陳意涵在11月12日生日當天首次曬出兒子小初的正面照，並配文「一起初發，意起成長」。母子倆眉眼相像，網友直呼「真的太可愛了！」

陳意涵臉蛋小巧，雙眼皮大眼靈動明亮，只要提到大眼美女，許多人第一個想到的就是她，而小初正巧遺傳了媽媽的優秀基因，母子的眼睛很像，被網友形容是：「妳真的生了一個自己」、「眼睛完全遺傳到了，放心了！」只不過坊間有說法是兒子像媽媽，女兒會比較像爸爸，而陳意涵的第二胎是個女孩，粉絲不禁開玩笑：「據說女兒都是遺傳爸爸，開始擔心了！」

陳意涵第2胎即將臨盆，導演老公許富翔近期宣傳電影「詭扯」被問小孩何時生？他低調回：「近期，準備中。」至於擔不擔心跑映後活動時小孩出生，他聽得直呼：「不要鬧了！」男星陳柏霖則在一旁笑說沒關係有我們。

「詭扯」日前舉辦舉辦首映，許富翔領軍演員陳柏霖、劉冠廷、陳以文、黃尚禾、百白等人出席，現場吸引不少影迷聚集。許富翔受訪時透露想要破老婆陳意涵上一部電影「比悲傷更悲傷的故事」2.4億台幣的票房，開玩笑說：「這樣以後在家就可以抬起頭。」

「詭扯」演員拿大鑽石合影。（記者沈昱嘉／攝影）
「詭扯」演員拿大鑽石合影。（記者沈昱嘉／攝影）

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