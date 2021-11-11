羅志祥走過劈腿 確定復出 明年1月攻小巨蛋

八大證實羅志祥明年1月將站上小巨蛋舞台。(本報資料照片)

台灣 男星羅志祥 （小豬）去年遭前女友周揚青爆料「多人運動」，還劈腿愷樂，形象一落千丈，小豬一度神隱，但之後復出動作頻頻，不但開設自己的頻道「Show TV」，先前還在社群 發布在錄音室照片，為發片做準備，還傳出他明年1月將站上小巨蛋舞台，為八大「娛樂百分百」的「凹嗚狼人殺」總冠軍賽兼演唱會擔任表演嘉賓，這也將是他繼劈腿風波後首次的公開演出。

小豬主持「娛樂百分百」多年，更曾藉此獲得金鐘獎肯定，但自從爆發醜聞後，羅志祥和搭檔愷樂在節目中雙雙消失1年多，而熱門單元「凹嗚狼人殺」大受歡迎，也因此捧紅「五堅情」成員的黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、賴晏駒和婁峻碩，但即使五堅情人氣高漲，對於小豬是否確定離開節目，八大始終沒把話說死，如今小豬把「娛百」當成復出的第一個舞台，也算是合情合理。

而八大剛也證實小豬會和「娛百」一起登上小巨蛋舞台，八大表示，「娛樂百分百」之「凹嗚狼人殺總冠軍」將於1月28日 首登台北小巨蛋，「製作單位在規劃內容時，對節目出身的羅志祥小豬提出邀約，小豬接到邀請即一口答應、力挺『娛樂百分百』，將擔任演出嘉賓與節目一起站上小巨蛋。」