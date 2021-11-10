「理科太太」女強男弱、欺負老公才離婚？經紀人這麼說

理科夫妻日前傳出已離婚。（取材自臉書）

網紅「理科太太」（陳映彤）傳出婚變，日前遭爆因與「理科先生」遠距導致離婚，結束長達五年的婚姻，引發外界熱議論；近來有眼尖網友發現，從過往的影片可看出他們婚姻出現諸多問題。對此，理科太太的經紀人則出面否認。

理科太太離婚消息一出，更有節目討論起過往影片似乎早就看得出婚姻出現問題，猜測婚姻出現狀況是因長期「女強男弱」導致，因影片中大多是理科太太在主導，理科先生或許因此長期承受壓力，成為離婚的導火線。

民視新聞網報導，理科太太經紀人表示：「影片中的互動，都只是生活中的冰山一角，但或許這只有身為創作者的人感受比較深」，並解釋理科太太最初影片中的人設，讓人感覺在欺負憨厚老公「其實她的初衷，就是希望大家也能愛她所愛的人」。經紀人也談到自己看到理科夫妻相處狀況，並沒有讓人感覺有權力高低，但有濃厚的合作跟陪伴，強調若觀眾將影片中人射投進家務事中，容易出現偏誤。

報導中提及，經紀人透露，過去理科太太陪罹患憂鬱症 的先生回美國 休養，向團隊宣布停止更新頻道，讓她到現在都仍印象深刻，並直言：「家家難念的那本經，不只有這些事情而已。」