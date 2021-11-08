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彭佳慧自曝家有酸民 與男友戀情穩定結婚不急

記者王郁惠／綜合報導
彭佳慧近年心境轉變許多。（記者沈昱嘉／攝影）
彭佳慧近年心境轉變許多。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣金曲歌后彭佳慧推出新專輯「太難唱了」，儘管擁有「鐵肺」美譽，她透露孩子們卻常嫌棄她太吵，還要她不要再唱老歌了，她無奈：「最酸的酸民都在我家啦！」但也認為孩子們都有受到她影響，曾聽他們洗澡時哼唱「舊夢」。

彭佳慧2018年與前夫王丕仁離婚，離婚後為顧及孩子感受，與前夫同住屋簷下，而後她與小八歲精壯男吳英杰（Ken）穩定交往，媒體好奇是否會尷尬？她才澄清離婚後不久，就請前夫搬出去了，「當時真的是為了小孩，希望雖然是離婚狀態，不要有太多的改變，但是這是非常複雜的問題，後來還是覺得，離婚不能住在同一個屋簷下」。

有趣的是，她與Ken傳出戀情時，媒體曾誤植男友小她16歲，直到今年再度被狗仔拍到約會照，她才透過唱片公司更正男友只小她8歲，問到為何會做澄清動作？她開玩笑說：「怕對方想說妳還有另一個小16歲的男友。」戀情穩定，問及是否還是想婚？她說：「這件事情對我來講不是最重要的事。」表示牡羊座對愛情有憧憬，但也會想著可以給對方什麼，「要時間、沒時間」，並自嘲已是三個孩子的媽了。

彭佳慧時隔三年推出新作，而她曾說過希望55歲退休，問到還欠粉絲幾張專輯？她打趣「每錄一張都當最後一張專輯在做」，並透露以前從未想過退休，但這幾年陸續在思考這件事情，認為成就感不是只局限於事業，看孩子成長、與親友相聚等，開心才是最重要的，「或許就不要講退休這兩個字，想唱就唱、心境自由」。

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