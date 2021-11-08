黃秋生肯定金馬獎 白靈隔離 感謝粉絲送美食

蔡凡熙(左起)、黃秋生、莊凱勛為節目造訪台東。（圖：LINE TV提供）

台灣 金馬獎即將登場，導演李安以及李國煌、白靈等重量級影人皆陸續抵台隔離中。白靈從美國遠道而來，正在隔離的她日前一早發文表示，無法理解防疫旅館 早餐提供冷麵的原因，事隔4小時，再度透露她的心情不是很好，覺得很疲備、低潮和焦慮，更直呼想喝咖啡，兩天後她的願望都實現了，開心發文感謝大家送上的咖啡、檸檬塔、零食，開心說：「我要變肥啦。」

白靈專程抵台參與本屆金馬獎，正在隔離中。（取材自Instagram）

白靈在防疫旅館的餐點這幾天引發廣大網友討論，她吃不慣旅館供餐，透過社群網站傳遞無奈。台灣網友相當驚訝，沒想到以美食聞名的寶島會令巨星失望。有部落客自告奮勇，傳訊詢問白靈下榻旅館，隨後點了各式外賣送去，讓白靈飽餐一頓。熱心網友們群起效法，白靈終於不再唉聲嘆氣，也幫自己打氣：「自己給自己打氣！想像著是我隔離的最後一天，那該有多好！」

金馬獎受到國際影人認可，先前在台灣宣傳「開著餐車交朋友2」的黃秋生 ，也一直對金馬獎有所期待。他受訪時雖然瀟灑說：「有得是最好，沒有也無所謂。」但他還是想知道，2018年傾力之作「淪落人」，怎麼會連入圍機會都沒有。

而金馬獎在踩到政治地雷後，少了大陸片與會，但黃秋生認為「其實是好事」。他直言：「台灣是有能力的，沒有必要去當別人的太監。」只是港台演藝圈三不五時面臨「選邊站」的議題，黃秋生不改猛烈本性，馬上糾正：「不是站這邊就是跪那邊，哪有得站，想得美。」

他不認同向金錢低頭，即便「開著餐車交朋友」薪酬遠比不上赴陸當導師，但黃秋生卻從中獲得無比的成就感。他不只透過節目結識了多名好友，還因為參與了辦桌，體驗到「人生高峰」，成為演藝生涯中的難忘回憶。