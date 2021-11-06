「詭扯」致敬無間道有驚喜 梁朝偉親自拍片回應

梁朝偉用手機自拍影片祝賀「詭扯」。（圖：良人行提供）

電影 「詭扯」近日展開宣傳，即將上映之際，竟驚喜收到港星梁朝偉 傳來的16秒祝福影片。只見居家的梁朝偉拿著手機自拍，以低沈、溫暖的語調，微笑著一字一句緩緩說著含蓄又真摯的祝福，令電影團隊收到這份祝福時快樂尖叫。

「詭扯」暗藏許多彩蛋，其中劉冠廷扮演的「老楊」是一位對警察 工作充滿憧憬的假臥底，導演許富翔的安排就是致敬香港經典「無間道」；片中飾演臥底警察「陳永仁」的梁朝偉蓄鬍子、右手包紮石膏的瀟灑造型令人難忘，尤其回眸那一幕，更是讓人回味無窮。

日前團隊特別寫了一封千字長信輾轉交予梁朝偉，並附上正式預告與多張劇照，陳述為何會拍攝這部有懸疑、推理、警匪追逐等的混類型喜劇電影，「台灣有很棒的愛情、恐怖作品，希望還能創造出更多其他類型的台式電影」。電影公司表示，原本抱著僅千萬分之一的回信機會，沒想到梁朝偉看到相關資料後，很快地便稍來溫暖的祝福。

梁朝偉用手機自拍影片祝賀「詭扯」。（圖：良人行提供）

梁朝偉說：「『詭扯』的創作團隊你們好，我是梁朝偉，知道你們這部電影獲得很多獎項的肯定，也快要上映了，非常替你們高興，我在這裡祝福這部電影在口碑和票房都有很好的成績。」影片中梁朝偉氣色極佳，沒有特別妝髮、打扮，平實祝福「詭扯」上映之後能有好成績。

「鋒哥」陳柏霖在進錄音室前獲知這個訊息，特別點開來看了好幾回，非常興奮，「老楊」劉冠廷則在工作行進中收到影片，「我高興到差點昏厥！」看港片長大的導演許富翔得知「陳永仁」本尊稍來祝福時，還高興到睡不著覺。