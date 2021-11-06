許光漢生出新曲 主打軟爛氛圍 造型超獵奇

許光漢釋出新歌「Soufflé」。（圖：何樂音樂提供）

許光漢孵化一年多終於「產子」，同名專輯首波釋出的新歌「Soufflé」被形容成「腦洞大開軟爛新曲」，在MV中嘗試六款造型，打造顛覆以往印象的時尚 氛圍，他說：「一開始聽到這首歌就很喜歡，是錄製當中唱起來最舒服的一首，希望你們聽完會有一種鬆鬆的感覺。」

晉升歌手行列的他跟戴佩妮、陳君豪、LINION 、YELLOW黃宣、韋禮安、蔡旻佑、JerryC等人合作，許光漢直呼：「要歸功於整個團隊、陳建騏老師，很幸運可以跟那麼多優秀音樂人合作，覺得歌手是個神聖的職業！」初試啼聲之外，他也初次挑戰倒吊鋼絲，但因穿著西裝難以施力，只得一翻再翻、毫不喊苦，事後笑說：「很新鮮！」

許光漢逗趣地套上1對大耳朵，造型宛若獨角獸般的特別。（圖：何樂音樂提供）

有趣的是「Soufflé」一曲製作團隊都是鮮肉，許光漢在MV中逗趣地套上1對大耳朵，造型宛若獨角獸般的特別，「無論是做孤僻的人或合群的獸，每個忠於自我的都是最稀有的動物。」其他還有像是盔甲風格、快要遮住半張臉的大帽子，許光漢對於MV成品相當喜愛，興奮表示：「非常喜歡！無論在視覺、色調都非常跳躍，畫面也很天馬行空，希望你們也會喜歡。」