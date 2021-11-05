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許光漢豁出去 獻第1次倒吊鋼絲 連換6種帥氣造型

記者林士傑／綜合報導
許光漢的新歌「Soufflé」風格相當天馬行空。(圖:何樂音樂提供)
許光漢的新歌「Soufflé」風格相當天馬行空。(圖:何樂音樂提供)

以電視劇「想見你」走紅的男星許光漢推出同名專輯，首波釋出的新歌「Soufflé」被形容成「腦洞大開軟爛新曲」，在MV中嘗試6款造型，打造顛覆以往印象的時尚氛圍，他說：「一開始聽到這首歌就很喜歡，是錄製當中唱起來最舒服的1首，希望你們聽完會有一種鬆鬆的感覺。」

來源:YouTube

晉升歌手行列的他跟戴佩妮、陳君豪、LINION 、YELLOW黃宣、韋禮安、蔡旻佑、JerryC等人合作，許光漢直呼：「要歸功於整個團隊、陳建騏老師，很幸運可以跟那麼多優秀音樂人合作，覺得歌手是個神聖的職業！」初試啼聲之外，他也初次挑戰倒吊鋼絲，但因穿著西裝難以施力，只得一翻再翻、毫不喊苦，事後笑說：「很新鮮！」

許光漢逗趣地套上1對大耳朵，造型宛若獨角獸般的特別。(圖:何樂音樂提供)
許光漢逗趣地套上1對大耳朵，造型宛若獨角獸般的特別。(圖:何樂音樂提供)

有趣的是「Soufflé」一曲製作團隊都是鮮肉，許光漢在MV中逗趣地套上1對大耳朵，造型宛若獨角獸般的特別，「無論是做孤僻的人或合群的獸，每個忠於自我的都是最稀有的動物。」其他還有像是盔甲風格、快要遮住半張臉的大帽子，許光漢對於MV成品相當喜愛，興奮表示：「非常喜歡！無論在視覺、色調都非常跳躍，畫面也很天馬行空，希望你們也會喜歡。」

許光漢孵化1年終於「產子」，推出首張同名專輯。(圖:何樂音樂提供)
許光漢孵化1年終於「產子」，推出首張同名專輯。(圖:何樂音樂提供)

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