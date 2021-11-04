蔡依林MV辣秀身材曲線 洋導演捨不得喊卡

蔡依林以深V連身衣搭配浪漫粉紅紗，帥氣又不失性感。（圖：Liquid State提供）

蔡依林（Jolin）攜手全球百大DJ Steve Aoki、美國歌手MAX，推出單曲「都没差」（Equal In The Darkness），且是中、英文雙語版本。在疫情 影響之下，Jolin得獨自對著綠幕表演，眼神需要一再調整，讓她直呼：「好難，真的很佩服可以對著綠幕演獨角戲的演員」。

三人透過跨時區方式完成錄音，MV也分別在洛杉磯 、台北進行，導演 透過雲端視訊在洛杉磯遙控Jolin拍攝，是她初次嘗試遠端手法。Jolin在MV中連換2套造型，辣展曼妙曲線，事業線令人目不轉睛，一度讓要趕飛機的導演拍到欲罷不能，直到最後一刻才喊卡，「Equal In The Darkness」英文版MV已經上架。

而Jolin因為疫情多出體驗生活的時間，不只愛上打掃，也開始投入閱讀世界，近期欣賞了許多世界文學作品，深深被悲劇風格打動，她說：「很多作品的主角都有類似情況，當他們對某些東西期待很久，但希望卻落空時，衝擊真的比較大一點……這些故事讓我覺得從中獲得珍貴的寶石，在聆聽這些故事時，不會感到被世界遺忘」。