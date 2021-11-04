「日蝕遊戲」台灣戲神爭搶亞洲影帝 洪都拉斯入圍男配

藍葦華以「日蝕遊戲」 入圍亞洲電視獎。（圖：民視提供）

第26屆亞洲電視大獎日前公布入圍 名單，民視風光入圍11項大獎，分別是新聞類6大項、戲劇類5大項，整體表現居台灣 之冠。

其中現正播出八點檔連續劇「黃金歲月」的男星洪都拉斯及傅子純，入圍最佳男配角獎；另一部社會寫實劇「日蝕遊戲」更是3項入圍，分別為藍葦華入圍最佳男主角獎、楚宣入圍最佳女主角獎，以及袁艾菲入圍最佳女配角獎。

洪都拉斯(左)以「黃金歲月」入圍亞洲電視大獎男主角獎。（圖：民視提供）

以「黃金歲月」入圍最佳男配角的洪都拉斯表示，感謝所有評審和長官的厚愛，能入圍國際大獎已是非常大的肯定，謝謝民視製作這麼優質的戲，給他這麼好的角色及發揮的空間。洪都拉斯在劇中演出一個熱愛舞台的主持人「達哥」，把舞台當做散播歡樂的源頭，不管台下受了多大的委屈或是遭受多少的挫折，一站上舞台，就會全力以赴。

傅子純入圍男配角獎。（圖：民視提供）

公布入圍當下正在拍攝「黃金歲月」，傅子純一接獲經紀人報喜訊，通知入圍了「亞洲電視大獎」最佳男配角獎，頓時呆了；他驚訝同時表示非常開心，謝謝評審對於「家豪」這個角色的認同，這份肯定對他來說是莫大的鼓勵，會繼續在表演上努力。

而台灣戲神藍葦華表示，「日蝕遊戲」是一部十分啟發人性光明面及黑暗面的戲劇，很榮幸參與這部戲的演出。他也表示，「謝謝民視電視台願意在台灣戲劇上的經營與努力，這一次被世界看見，也謝謝列夫特團隊及演員對手們的愉快合作，希望有機會拿下獎座，為台劇 爭光。」

以「日蝕遊戲」入圍最佳女主角獎的楚宣表示，非常謝謝民視跟列夫特製作，讓她有機會演繹不同於以往的戲種及角色。她說，「日蝕遊戲」是幕前幕後每個人的辛苦付出與幫助，未來也會持續精進努力，希望能讓大家看到不一樣的楚宣。