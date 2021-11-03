歐漢聲離婚3個月 傳前妻與金馬獎新人陳昊森過夜

歐弟前妻鄭雲燦被爆祕戀陳昊森。（取材自Instagram）

25歲的台灣 男星陳昊森被爆疑似祕戀歐漢聲（歐弟）的33歲前妻鄭雲燦，甚至進展到過夜階段，且大陸網友在百度 貼吧發文揪出陳、鄭疑似交往的蛛絲馬跡，當慶生合照被網友抓包之後，鄭雲燦還發文嗆聲：「教別人做人之前，自己先當個人吧！」

歐弟離婚時口不出惡言，如今又對前妻大方祝福。（本報資料照片）

周刊報導鄭雲燦上個月底開車回住處，身旁有高大男子相伴進門，隔日上午6點鄭云燦、陳昊森一前一後踏出家門，駕車前往另一處各自換上重機來場公路約會。報導指出兩人在年初熟識，都對重機感興趣，陳昊森的IG小號取名「xiangyang1227」，而「1227」碰巧是鄭雲燦的生日，更像藏愛其中。

陳昊森因「刻在你心底的名字」走紅，還入圍金馬新人獎。（本報資料照片）

大陸網友在百度貼吧發文點出「森雲戀」的跡象，像是陳昊森微博關注的19個帳號就有鄭雲燦的帳號，被網友發現一起慶生之後，兩人連夜取消IG點讚並取消關注對方，僅留小號關注。另外陳昊森的小號自介在鄭雲燦離婚前是「撐過了就是你的了」，離婚後改成「Weeeeeee」，貌似愛的喊話。

陳昊森身高182，去年因電影「刻在你心底的名字」人氣暴升，還入圍 了金馬最佳新演員獎。

歐弟和四川姑娘鄭雲燦6年前在捷克浪漫完婚，育有二女，夫婦同樣愛好重機，兩年前歐漢聲砸百萬買重機討愛妻歡心，豈料今年8月驚爆婚姻告終。

對於鄭雲燦和陳昊森的緋聞，歐漢聲原本不想回應，再三考慮後透過經紀人大方祝福前妻：「只要女生快樂，我都祝福，畢竟都是單身了，對吧？祝福啦！」