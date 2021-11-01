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Janet金鐘戰袍性感、高雅 金球獎認證今秋新時尚

記者蘇詠智／綜合報導
Janet的禮服設計性感中不失高雅。（取材自Instagram）
Janet的禮服設計性感中不失高雅。（取材自Instagram）

第56屆金鐘獎雖已在月初圓滿落幕，入圍最佳迷你劇集／電視電影女配角的Janet，卻還收到意外驚喜：她的紅毯造型被金球獎官方Instagram譽為「今秋新時尚」，還將她與「屍樂園：髒比雙拼」（Zombieland: Double Tap）甜美女星柔伊德區（Zoey Deutch）、曾來台參加金馬獎頒獎的影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）相提並論，卻只發了她的照片作代表，讓她受寵若驚。

台灣藝人鮮少登上金球獎官方Instagram，Janet是這一年多來唯一代表。她所穿的APUJAN單片式開衩禮服，上下半身都有展現身材的設計，性感又高雅，當初試穿20多套禮服後，見到這套就決定要穿它走上紅毯，頒獎當晚也抓住各方視線，大家都佩服她上半年才剛生完小兒子Dylan，幾個月內又回復到火辣身材。

和Janet並列的柔伊德區是經典名片「回到未來」（Back to the Future）女主角莉亞湯普森（Lea Thompson）的女兒，跟隨母親腳步進入影劇圈，逐漸走出屬於自己的風格。潔西卡雀絲坦不但是觀眾熟知的大咖影后，明年初還有和范冰冰合作的諜報動作片「355」要推出。

不只華人紅星參與歐美電影拍攝，華人名導吳宇森也將繼18年前「記憶裂痕」（Paycheck）後再拍美國電影，這部暫名為「沉靜夜」的影片，描述父親為報喪子之痛而殺進黑社會，男主角將由「自殺突擊隊」（The Suicide Squad）系列與Apple TV+影集「太空使命」（For All Mankind）瑞典帥氣小生喬爾金納曼（Joel Kinnaman）擔任，特別之處在於片中幾無對白，全憑吳宇森的動作設計和喬爾的演技抓住觀眾注意力，頗值得期待。

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