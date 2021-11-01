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丁寧坦承「機車」 學習與暴躁情緒共處

記者黃保慧／綜合報導
丁寧在新片中演出色情按摩女郎。（記者李政龍／攝影）
丁寧在新片中演出色情按摩女郎。（記者李政龍／攝影）

台灣金馬女配丁寧在新片「青春弒戀」演出色情按摩女郎，透過肌膚接觸排解他人煩惱，出道多年的她，現在已學會如何排解情緒，誠實面對自己的「機車」，她坦言現在和老公吵架還是火力全開，不避諱讓孩子看到，認為可以讓他們理解「父母在溝通」，反而她兒時看著父母「閉門吵架」，房內的爭執讓她帶著恐懼面對過往戀情。

「我喜歡在不好的情緒了解我自己怎麼了。」丁寧說，每當小孩讓她煩躁時，她會走進廚房倒一杯水遙望著遠方，自省是不是用錯方式，「跟孩子或是跟這世界比較不舒服的互動，都是在提醒你應該做一些改變。」

她坦言現在的自己依然有暴躁情緒，但她學習共處，「脾氣的處理方法就像在靜坐一樣，靜坐最美好的瞬間是前面20分鐘，你可能會完全靜不下來、想東想西，但你只要堅持坐在那，會有一剎那進入很安靜放空的狀態。我不斷在練習靜坐，把這個一剎那增加多一點。」她也說：「原諒自己是非常重要的一件事，妳原諒自己才不會拖著過去的錯誤往前走。」

丁寧表示過去很逞強，剛出道時還有輕微憂鬱症，工作結束後回到家就會蹲在門口哭，多年來學習讓自己舒服一些，她開始學會對自己幽默，把缺點擺在前面，她慣性跟大家說自己有多機車、多難相處，她不擔心把缺點讓人知道，有自信地說：「我的優點更多有什麼好怕的，不要擔心人家不喜歡你，因為喜歡你的更多。」

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