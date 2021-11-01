斷開楊晨熙10年情 大飛搬家獨居撇劈腿謠言

大飛近來從綜藝轉戰音樂市場。（記者李政龍／攝影）

台灣 男星大飛（吳志慶）與楊晨熙的舊情廣為人知，分手至今超過半年，不僅換了新車，他也搬家開始獨居，種種跡象看似迎向新人生，但他鬆口：「在一起十年這麼久的時間，現在還是會想到過去的點滴。」不排除復合可能性，但不是現階段，他表示：「老實說我們想法南轅北轍，這也是做出（分手）決定的關係。」

楊晨熙與大飛情已逝。（取材自臉書）

他是處女座，做事按部就班、要求完美，偶爾會被獅子座的楊晨熙嫌太囉嗦，私下不至於到大吵大鬧，但也讓雙方就此分道揚鑣，以結局而言就是一場空，他說：「分手後會反思，從中學到滿多的。」至於「貓毛」事件究竟是不是劈腿？大飛表示：「我氣的是這件事不尊重我，也不尊重女方自己。」否認劈腿謠言。

而35歲的他因為太愛小孩，一直嚮往著婚姻，笑說：「不想跟小孩差太多歲，但現在差很遠了，如果我55歲、小孩20歲了，沒辦法一起去夜店。」分手後他不再像以前堅持先結婚後生子的步驟，願意先有後婚，但又自嘲：「下段感情，我會忘記要怎麼『談戀愛』。」只好且走且看。

雖然感情撲空，但他事業頗有斬獲，主持、戲劇並行，領軍的樂團「YellowBlack」也推出單曲「小皮球」，自豪表示：「樂團平均月薪有1萬，就像副業，希望是可以繼續進行的夢想。」他也計畫在明年推出個人專輯。