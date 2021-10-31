旱鴨子王淨 溺水戲惹哭媽

王淨以「瀑布」入圍金馬影后，不敢奢求得獎。（記者王聰賢／攝影）

台灣 女星王淨在新片「瀑布」中與賈靜雯演出一對關係緊張的母女，但在戲外，她透露自己一開始演戲時，也曾讓媽媽心煩，因在「瀑布」裡有一場溺水戲，但她不會游泳，「我媽看到那場戲時整個大哭，緊緊抓著我姊的手喊『真的好危險』」。

王淨從前做任何事情，都不懂得三思而後行，一開始加入演藝圈時，也引來媽媽的疑慮，「畢竟我們家沒有人跟這個行業有關係」，並提到媽媽很關注她的新聞，有時比她還了解，「像她會跟我說我主演某部電影又延檔囉，我那時還不知道耶」。

這次與賈靜雯演母女，並雙雙入圍 金馬影后，王淨說，「她很厲害，給我的回饋也很多，讓我可以更穩定跟她搭配」，她透露賈靜雯在開鏡第三天，就帶著家裡做的包子給她吃，讓她備感溫暖，私下也常向賈靜雯分享心事，「我把她當作我的姊姊一樣」，她說私心希望賈靜雯得獎，自己不敢奢望，「我當天只要穿得漂漂亮亮出席就好」。

先前導演 鍾孟宏表示，王淨在「瀑布」裡刻意增胖，看起來比較有貴氣，問她如何調整身材，她微笑否認，「我只要正常吃就會胖，但接下來因為要拍別的戲，才會趕快減重」，她自嘲在片中看起來比較壯碩，跟賈靜雯站在一起時，視覺年紀看起來比賈靜雯還大。