沈文程 「準備40年」首唱英文歌

黃大煒樂手POLO(左起)、Tony Taylor、王若琳、黃大煒、潘越雲、沈文程、官靈芝在西洋演唱會接力獻美嗓。（圖：大大娛樂提供）

由台灣 金曲二王二后潘越雲、沈文程、黃大煒、王若琳領軍的「BACK TO 70'S西洋金曲演唱會」日前登場，演唱會以「電台」為概念，邀請到ICRT知名當家Tony Taylor來擔任串場DJ，宛如電台實境秀般。

沈文程帶著新買的綠色電吉他自彈自唱「Hotel California」、「San Francisco」等經典歌曲，他直呼「圓夢」，以台語歌走唱江湖的他笑說：「自己準備40年，終於有機會站上舞台唱英文歌了。 」還打趣演出很怕不小心瞄到提詞機，「我是那種看到提詞機反而會亂掉忘詞的人」。

黃大煒首次獻唱自己經典歌曲「你把我灌醉」、「愛讓每個人都心碎」英文原版，還包括「Careless Whisper」、「Let's Dance」等經典歌曲，為營造電台實境秀的情境，他接受現場來賓「call in」點歌，沒想到神秘嘉賓竟是音樂人王治平，黃大煒笑說：「很喜歡電台與演唱會兩個時空交錯的主題，加上看到老朋友Tony，以及王治平老師當我的『特別嘉賓』，更是開心！」

潘越雲經典歌曲無數，卻是第一次在演唱會上沒有唱自己的歌，她直呼享受，也與王若琳首次合唱「If you go away」，爵士風情讓粉絲如癡如醉。