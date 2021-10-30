戲劇一哥陳昭榮不拍戲 打造台版抖音

陳昭榮的攝影棚占地1300坪，公司共有300名員工。（記者李政龍／攝影）

台灣 戲劇一哥陳昭榮轉戰成為直播一哥，兩年多來秘密打造台版「抖音」的「嗨吧」APP，29日首度公開占地1300坪全台首座大型直播產業基地。同時宣布2022「嗨吧百萬主播招募」，力邀熱愛直播短影音的各界網紅與專業達人一起加入，媒體好奇女兒陳品如跟澎恰恰是否也能來報名？陳昭榮笑說：「可以來，但是一樣要通過徵選。」

兩年多沒公開露面，陳昭榮透露這段時間和世界級的公司配合，打造台灣第一個短影音公司，他的新公司光直播攝影 棚就有10個，可容納不同產品直播銷售，其中一個還有虛擬攝影棚，員工超過300人，但他謙稱自己只是小股東，「嗨吧」主要是整合廠商通路資源，創造更多元的內容與流量來變現，並致力於培育更多的直播短影音主播人才。

陳昭榮說自己一路過來都是被選擇對象，為什麼不能選擇自己喜歡的，對過去八點檔一線小生的頭銜毫不戀棧，「決定在高峰處退下來，從此不再拍戲，雖然這段期間找我拍電影 的劇本非常多，但我不想拍畢業代表作，還要有代表作，代表還戀棧。」他透露當初靠直播分紅，一個月可賺進台幣300萬元（約10.7萬美元）。

之前張晨光直播被網友罵「晚節不保」在節目中大哭，陳昭榮笑說：「我剛開始直播的時候也有酸民來留言，說你看吧不紅了沒戲拍了吧，活該！我就反擊回去，是我不想拍了好嗎?」他說其實很感謝當年拍八點檔的訓練，造就他精神和體力的淬鍊，他已經超過一年多沒有休假，為了是圓一個夢，因為他認為未來將是短影音時代。