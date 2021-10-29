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小S回歸台灣綜藝圈 「女王進擊」獨挑大梁

記者葉君遠／綜合報導
小S相隔6年重返台灣綜藝市場。（本報資料照片）
小S相隔6年重返台灣綜藝市場。（本報資料照片）

台灣女星小S積蓄能量重磅回歸，年底一次交出兩個節目，棚內部分確定入主東森電視，一個人挑大梁做談話性節目「女王的進擊」，另一個全外景節目「熙娣想聊」先走網路，再看版權賣給哪家電視台，這是她6年前離開「康熙來了」轉戰大陸市場後，交出給台灣觀眾最新的成績單。

小S當年和蔡康永急流勇退告別「康熙」，在觀眾心中留下驚嘆號。去年底開始她決定回歸，先做了外景訪談節目「熙娣想聊」，由大S擔任製作人、小S出外景主持，頭尾只有10集，讓她訪問一直想訪的來賓，期間剛好遇上疫情停擺，讓整個製作時程拖長到將近一年，而其中花在許多她想等而且願意等的來賓，據悉，最久的一個等了近半年，不趕時間只為做好有趣而且精緻的內容，預計下月完成最後一集，最快12月就會上架。

日前小S在記者會上脫口而出還有電視台新作品，已確定花落東森，帶狀節目取名「女王的進擊」，12月底開錄，這是她離開「康熙」之後第一個台灣電視節目，過去她做節目分別跟吳宗憲、蔡康永或大S搭檔，從未一個人獨挑大梁，上工時常想的是「有康永哥在、有大S在，我不必太花時間準備」，後來赴大陸發展，她嘗試一個人做節目，長期訓練下來，大家發現她認真起來很可以，需要展現一個人時完全不扣分，小S笑說，「我要做的，是高級幽默訪談」，要大家拭目以待。

小S從「我猜我猜我猜猜猜」之後就不曾出過外景，「熙娣想聊」由大S出點子、想企畫，並協調藝人時間，但大S完全不入鏡，單純做幕後，小S出外景的內容對觀眾來說極為新鮮。而小S成熟蛻變後再做棚內「女王的進擊」，東森高層非常看重，給予她很大創作空間，整體方向就讓製作方全權規畫，最快明年1月就會跟觀眾見面。

小S(左)與蔡康永主持的「康熙來了」節目紅極一時。（圖：中天提供）
小S(左)與蔡康永主持的「康熙來了」節目紅極一時。（圖：中天提供）

小S 大S 台灣

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