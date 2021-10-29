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黃小琥久違發片 遇華納人事地震

記者王郁惠、許晉榮／綜合報導
黃小琥(左)舉行發片記者會，萬芳前來祝賀。（記者王聰賢／攝影）
黃小琥(左)舉行發片記者會，萬芳前來祝賀。（記者王聰賢／攝影）

「滅絕師太」、台灣女歌手黃小琥時隔6年，日前舉辦新專輯「存在」發片記者會，自曝兩年前情斷交往10年的德籍男友Frank，看到所屬華納音樂總經理周純如（Ruby）現身站台，她開玩笑「希望Ruby可以在華納待長長久久」，未料事與願違，總經理周純如證實將於月底離開，更傳華納音樂將退出台灣市場？

華納音樂自6月起不少資深員工相繼離職，不僅員工人數大幅縮水，金曲歌王林俊傑也傳出約滿不再續約，且經紀公司多次干涉唱片公司內部政策，包括指定MV導演或編列預算等，導致唱片公司如同代發工廠，昔日熱鬧的天王宮，僅存金曲歌王蕭敬騰（老蕭）獨撐，沒想到還被扯出與唱片公司關係緊張。

爆料指稱，老蕭今年6月與南韓夯團「CNBLUE」主唱鄭容和合唱單曲「禁愛條款」，因老蕭單方面追蹤鄭容和Instagram，經紀人Summer向對方經紀公司傳達互相追蹤需求，卻沒得到回應，遷怒負責此合作案的華納音樂，甚至不排除立即解約。對此Summer隔海否認：「我們每天忙到連呼吸都覺得辛苦，哪有空理這些，只能說樹大招風。」

Summer表示，「喜鵲娛樂與華納唱片合作已邁入第15年，若不信任、若不愉快，也沒必要連續續約。」但也無權、更無從得知華納內部人士安排細節，對於老蕭與華納音樂因鄭容和撕破臉的事，她表示，「老蕭工作密度偏高，又向來與人友好的個性，不可能、也沒空關注或在意Instagram有無追蹤這種議題。」

而華納音樂也否認將退出台灣市場，「董事總經理周純如任職到月底，已經安排好接任的人選，華納音樂所有運作不受影響；公司策略重視用數據幫助藝人和歌曲的宣傳，也積極用數據發掘華語音樂更多新聲音」。

台灣 蕭敬騰 導演

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