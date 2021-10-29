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「俗女」紅到日本 與「文森佐」獲特別賞

記者陳慧貞／綜合報導
謝盈萱開心「俗女2」獲獎。（圖：華視、CATCHPLAY提供）
謝盈萱開心「俗女2」獲獎。（圖：華視、CATCHPLAY提供）

台灣女星謝盈萱主演，台式新喜劇「俗女養成記2」日前以平均收視4風光下檔後，熱度持續延燒，在最新2021年東京國際戲劇節戲劇獎大放異采，榮獲「海外作品特別賞」，與「俗女2」共同入選的作品還有南韓宋仲基主演的「黑道律師文森佐」、泰國人氣BL劇「因為我們天生一對」，這也是繼「花甲男孩轉大人」後，第二部獲得該獎項肯定的台劇，實屬不易。

「俗女2」不但登上2021年非8點檔台劇冠軍，更創下華視18年來平均收視最高節目，這回該劇紅到海外，榮獲東京戲劇節「海外作品特別賞」，導演陳長綸、嚴藝文和男女主角藍葦華、謝盈萱則特別錄製感謝影片，嚴藝文說：「希望這部戲，在全世界面對疫情困難時刻，可以帶給大家多一點點溫暖、幽默與療癒力量」。

謝盈萱開心該劇獲肯定，表示自己也很喜歡「俗女2」，希望未來有機會，能與來自世界各地的優秀表演工作者一起合作，藍葦華則搞笑搬出「俗女」第一季和謝盈萱相親的台詞，用簡單日語向日本觀眾問好，直呼：「如果有機會，真的很想要到現場去見見日本的朋友們」。

另外，日本女星綾瀨遙不久前因為染疫，但因病情不重卻入院，挨批爽享特權；她27日晚間出席「東京國際戲劇節」拿最佳女主角獎，也算是風光再開。

部分得獎名單，「我家的故事」除了得最佳連續劇獎外，最佳男、女配角也由該劇中的西田敏行、江島德子包辦；最佳男主角則是「歡呼」的窪田正孝。

綾瀨遙拿下「東京國際戲劇節」最佳女主角獎。（取材自Instagram）
綾瀨遙拿下「東京國際戲劇節」最佳女主角獎。（取材自Instagram）

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