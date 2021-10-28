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李銘順首度與演員弟弟同台 相似度100% 網友分不清楚

記者楊起鳳／即時報導
張榕容(中)與李銘順(左)李銘忠兩兄弟合作。(圖:愛奇藝國際站提供)
張榕容(中)與李銘順(左)李銘忠兩兄弟合作。(圖:愛奇藝國際站提供)

愛奇藝原創華劇「逆局」第二章「微光將近」在台灣影音流量排行榜直衝第一，海外地區表現也非常亮眼，佔據各地區排行榜前三名，上週劇情播出季思琪（紀培慧飾演）偷拍陸振聲紀念醫院的醜聞影片，卻慘遭亡命之徒林啟臣（李銘忠飾演）綁架意圖毀滅證據。劇情播出後造成網友們討論「李銘順是一人分飾警察跟綁架兇手嗎？」原來是長相相似度100%的雙視帝李銘順、李銘忠首度合作，聽到網友評論讓李銘忠笑說：「以往都只是在現實生活中被人認錯，而這次是在作品裡讓人錯亂，這個效果還蠻新鮮的！」

李銘忠也參加「逆局」的演出。(圖:愛奇藝國際站提供)
李銘忠也參加「逆局」的演出。(圖:愛奇藝國際站提供)

出道多年才第一次合演戲劇，李銘忠表示心情很複雜，有期待也有好奇，好奇會不會讓觀眾混淆，覺得這兩個正反兩派的角色卻有一種說不出的熟悉感。當初率先確定演出譚崇輝的李銘順，透露開拍前導演提到想邀請李銘忠飾演林啟臣時覺得很棒，「我跟銘忠聊天有提到這件事，他覺得角色很不錯詢問我的意見，我就說你人都在台灣了就進來玩啊」，也感性表示很開心銘忠也能參與「逆局」演出，作為兄弟兩個人合作的開始。

與李氏兄弟倆淵源很深的還有張榕容，此次與李銘忠是第三次合作，張榕容透露兄弟倆長得很像，而且都很溫暖、友善，笑稱他們的父母真厲害，生出兩個這麼nice的兒子：「銘忠哥慢熟一點，他常常會接我一些很爛的梗，銘順哥則是非常快熟，大概半天我們就可以一起『哈哈哈哈』這樣大笑了。」

李銘忠在劇中演出吳興國左右手，與朱軒洋、紀培慧有不少打鬥場面，朱軒洋透露其中一場李銘忠綁架紀培慧的戲，他與李銘忠貼身纏鬥並在石子地上翻滾，李銘忠的手在地上磨掉一層皮之後，直接把皮黏回去還直說沒事、繼續拍攝，讓他印象非常深刻，開玩笑直說動作擔當要換人當了。

李銘忠提到拍打戲受傷是家常便飯，拍攝的時候因腎上腺素分泌都感受不到痛，回到家後才發現原來有很多傷口或瘀青，還分享過去拍攝曾被道具長矛打爆額頭，只差兩英吋就打到眼睛，鮮血直噴嚇壞所有人，李銘忠認為拍攝打戲動作訓練是必要的，保護對方才能夠保護自己。

台灣 警察 導演

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