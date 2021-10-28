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黃小琥情斷10年男友「該走就走」徵小30歲鮮肉

記者王郁惠／即時報導
黃小琥透露與交往10年德籍男友Frank分手，打趣準備好迎接新戀情，小30歲也ok。(記者王聰賢／攝影)
黃小琥透露與交往10年德籍男友Frank分手，打趣準備好迎接新戀情，小30歲也ok。(記者王聰賢／攝影)

58歲「滅絕師太」黃小琥時隔6年，將推出新專輯「存在」，今舉辦新專輯發片記者會，驚吐「現在一個人住」，在媒體追問下，才坦承已與交往10年德籍男友Frank分手2年，「我覺得該來的會來、該走就走，who cares？人生苦短，不適合不要勉強」。

問到是否因德籍男友因疫情返國、不敵遠距離才分手？她表示「當然不是」，但問及原因，她只灑脫表示「Who cares」，也敞開心胸準備迎接下一段戀情，「保持開放，當然啊！我們都要往下走，我國籍不拘、年齡不拘，小30歲也ok」。

黃小琥（左）舉辦發片記者會，好友萬芳出席力挺。(記者王聰賢／攝影)
黃小琥（左）舉辦發片記者會，好友萬芳出席力挺。(記者王聰賢／攝影)

黃小琥第一波宣傳照曝光，低胸造型驚豔粉絲，她談到長期與姐妹相處、露也沒用，「我從來不靠胸部在走跳江湖，胸部、身材、臉蛋、感情生活，who cares？露從年輕露到現在，我本來就是這樣，它不是做的，原來黃小琥胸部很漂亮、胸部很飽滿，who cares？我本來就有這些本錢，就看老娘開不開心、老娘要不要露」。

黃小琥在專輯首波主打「動滋動」，再度挑戰唱跳，她花3天練舞，希望粉絲透過新歌一起動起來。記者會上好友萬芳出席祝賀，黃小琥怨萬芳都不來約她打麻將，萬芳笑回「妳家太遠了」，而黃小琥也受「明星三缺一」之邀，化做可愛動人的迷人角色，現身與獻聲於遊戲中。

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