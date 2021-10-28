言承旭遭粉絲圍堵 衣服險被扯掉仍保持微笑

言承旭近日參加綜藝節目再度收穫大票人氣。（取材自微博）

因參加陸綜「披荊斬棘的哥哥」再度翻紅的44歲台灣 男星言承旭，近日在社交平台上被曬出遭大陸粉絲瘋狂圍堵的視頻，只見言承旭被人群推來推去，連衣服都點被扯掉，場面一度失控，幸好六名保鏢及時趕到控制場面。不過，遭逢粉絲「粗魯」對待的言承旭，全程依然保持微笑，完全沒有不耐煩，被不少人大讚脾氣好。

言承旭被粉絲瘋狂圍堵，連衣服都點被扯掉。（取材自微博）

貓眼娛樂報導，當天言承旭打扮低調隨意，五官立體英俊得像是雕塑 般，身材高大健碩。

他一出酒店就被粉絲團團圍住，齊聲尖叫，且因太過擁擠，言承旭被推來推去，衣服都被一位瘋狂粉絲差點扯下來，場面在失控邊緣。但言承旭卻全程都沒有發火或者露出不耐的表情，氣質一直很溫柔，臉上帶著微笑，後來還對粉絲豎起大拇指打招呼告別，脾氣非常好。

最後有六位保鏢趕來把言承旭護在中間，幾人這才能繼續往前移動，雖然還是非常艱難，但人群中終於逐漸讓出一條路，萬幸沒有造成什麽嚴重的後果。

今年言承旭參加陸綜再度翻紅，內向敏感的性格獲得很多網友的憐愛，也讓更多觀眾認識了這位老牌男神。坊間甚至傳出，現在他的電視劇片酬已經漲到2000萬人民幣（約313萬美元）了。