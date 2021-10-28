何潤東曾罹自閉症 幻聽長達3年害怕到哭

何潤東(右)邀莊凱勛演出新戲。（記者王聰賢／攝影）

台灣 男星何潤東在HBO新戲「誰在你身邊」擔任出品人、導演 和編劇，該劇探討人性婚姻弱點和心魔，他用了很多驚悚詭譎鏡頭表達劇中人心境，其中女主角徐若瑄因童年陰影產生幻聽最後自殘，何潤東爆料他在加拿大求學時也曾因罹患自閉症，幻聽長達三年時間，最後回到台灣才好轉。

徐若瑄在「誰在你身邊」中因為小時候遭惡作劇產生幻影，最後自殘離世，演了兩集就領便當，何潤東笑說這樣的安排絕對不是因為徐若瑄的檔期和片酬，而是想改變常態，推翻主角就是必須從頭演到尾的慣例，他還告訴徐若瑄當初他演「那年花開月正圓」也是10集就領便當，但後面回憶戲仍會出現。

「誰在你身邊」劇中很多導演的反射，何潤東透露他高中時赴加拿大求學罹患自閉症長達三、四年，在班上是獨行俠沒有交過任何一個朋友，有時候甚至一天沒開口說過一句話，畢業舞會沒參加，也沒有任何一個同學的電話，「漸漸我有幻聽現象，聽到我房間有兩個中年人在講話，我連洗澡都會聽到他們講話，我不知道怎麼會這樣，讓我害怕到哭。」

莊凱勛片中和青春期的女兒有摩擦，衝突不斷，現實生活中他卻是十足的慈父，寶貝女兒才半歲，已經開始擔心她未來交男朋友。他說對孩子沒有要求，只希望他們健康平安，也不需要念很多書只要有一技之長。

張鈞甯這次也因為何潤東友情演出，劇中苦練吉他，她與何潤東曾傳過緋聞 再合作老婆是否有意見？何潤東笑著否認：「就是那時候拍『真心請按兩次鈴』他們拿這宣傳啦，根本不算緋聞，而且都到這年紀了，不會有誤會。」他表示老婆是很善於溝通的那一類，也很喜歡他這次的作品，對他是全然支持。