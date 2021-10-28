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諧星無尊愛上女神阿喜 反差戀受祝福

記者葉君遠／綜合報導
阿喜長相甜美、身材姣好，是許多人心中的女神。（取材自Instagram）
阿喜長相甜美、身材姣好，是許多人心中的女神。（取材自Instagram）

無尊和阿喜這對諧星和女神的組合，被喻為台灣演藝圈今年最反差的一段戀情，不過無尊很爭氣，投資手搖飲「無飲」開枝散葉已有16家分店，擔任執行長的他，最近反過來成廠商代表，拿近百萬置入吳宗憲的「綜藝玩很大」，錄影時豪氣說：「今天藝人的通告費，我包了。」

無尊以諧星身分走演藝圈，但投資副業也很成功。（記者沈昱嘉／攝影）
無尊以諧星身分走演藝圈，但投資副業也很成功。（記者沈昱嘉／攝影）

無尊和阿喜認識10年了，但平時沒特別交集，直到年初要合作李國修的「莎姆雷特」舞台劇，他演她的乾弟弟，和一群演員被關起來排戲，習慣觀察每一個人的無尊突然發現，阿喜除了天使臉孔、魔鬼身材之外，還有一顆善良、體貼的心，他說：「她常會為大家訂便當，我對演出有疑問時，她也會很仔細的給我意見，而且她對自己的表演非常執著、嚴格，慢慢的，我想多了解她，她算是我見過最好的女人。」

年初是友情，到了年中發展成愛情，被狗仔拍到後，他一直不願多談，是顧及女方及其經紀公司感受，因為兩人的反差，他曾想過承受酸民攻擊，但沒想到多數人都抱以祝福，很多人說，女神的口味特別，一般多找多金富二代，為何會走進無尊生活？他笑說：「我也是付二代，目前還在付房貸和學貸。」

今年5月，兩人的媽媽在舞台劇後台相見，算是見過雙方家長了。最近兩人還一起參加黃子佼的「黃氏宗親會」聚會，合照時就是情侶姿態。

他從「大學生了沒」出道至今10年，除了模仿，牙齦外露成了他的特色，但他從未感到自卑，反而成了角色創作來源，對自己，他很有自信。演藝圈許多藝人投入手搖飲副業，他和合夥人從草創「無飲」到現在三年，北中南各有分店慢慢做出成績，他想在滿街林立的競爭對手中打造出品牌，「我覺得這跟做藝人一樣，藝人很多，為何人家從中選你，除了口味，就是做出區隔。」

舞台劇 台灣 投資

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