Selina驕傲迎40大壽 S.H.E閨密之旅曝光

Selina月底將迎接40歲，S.H.E將合體來趟閨密之旅。（圖：任性eat下提供）

台灣 女星Selina（任家萱）投資 副業「任性eat下」屆滿周年，首發粥品締造八位數業績，而她31日將迎40歲生日，再推新品項可可沖泡飲品，生日願望除了親友健康平安、副業成長茁壯，也誓言年度目標：「搬進新的辦公室！」展現老闆娘氣勢。

她雖不是甜點控，但認為可可飲是女孩們每個月好朋友來時、最好的依靠，因此想打造大人口味卻不苦澀的可可飲，發夢加入堅果松子增添香氣，不時被同事提醒成本、成本，最後以松子搭配玫瑰鹽讓口感層次更豐富，她得意說：「熱量及糖份也控制得很好，我終於能驕傲推出這個新品！」除了可沖泡，她日前心血來潮，使用玫瑰鹽可可飲做成巧克力熔岩蛋糕，好姐妹Ella與Hebe吃了都說讚，紛紛在社群 幫忙推廣。

談到將迎來40歲的心情？Selina笑說：「奔四有一種驕傲的感覺，好像累積點數哩程一樣！成功到達四開頭，覺得此刻度自己，特別圓滿幸福。」上周末她與家人提前歡聚，Selina媽媽特別舉辦一個驚喜生日趴，偷偷邀請姊妹到場，她雀躍說：「非常開心，又哭又笑地切下第一顆今年的生日蛋糕。」

S.H.E將合體來趟閨密慶生之旅，Selina親洩：「旅行規畫好啦！Ella非常愛開車，她主動提議要當我跟Hebe的司機，載我們來個環島小旅遊，到時候再跟大家分享沿途美景美食。」而這幾天她幫妹妹照顧已故愛犬Pinky的15歲女兒，讓她好想Pinky，但是否考慮再養毛孩？她有感說：「還是養別人的狗，過過乾癮就好了。」