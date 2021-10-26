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蕭敬騰槓網紅 反被罵低級的人

記者林士傑／綜合報導
蕭敬騰。（本報資料照片）
蕭敬騰。（本報資料照片）

蕭敬騰（老蕭）投資的日料店「渡邉」今年推出高檔便當，遭到「美食公道伯」Toyz給負評，時隔3個月後，老蕭上周在探討網路霸凌的直播中表示「他（指Toyz）不是我的敵人，他是個空氣」，意外引爆Toyz的死敵統神怒火，質疑老蕭趁亂打落水狗。

日前Toyz涉嫌販毒遭到羈押，老蕭表示：「我覺得自有報應，但這世代報應來得有點慢，自己要保護自己，我不要變成跟他一樣Level，這人沒資格跟我對話。」統神在直播氣憤表示，此事發生在3、4個月前，悶不吭聲的老蕭遲至現在回應，「這種人就是最低級的人，就是別人勢力很大就好怕，對方突然垮了，他就來了。」氣嗆：「他確實不是你的敵人，他是我的敵人啊，而且已經被我打爆了，蕭敬騰給我閉嘴，關你屁事啊」。

對此，老蕭所屬的喜鵲娛樂表示尊重他人想法，「關於提及餐廳一事，是因當日座談會探討網路霸凌，因此媒體提出數月前餐廳遇到的狀況，並非我們主動想在被批評數月後探討此事。」

喜鵲娛樂表明任何人做生意都有被批評的準備，尤其老蕭身為公眾人物，對於作品、演出、餐廳的批評，向來都會虛心檢討。至於老蕭自認和Toyz不同級別，喜鵲娛樂代為解釋：「因為對方販毒犯法，他不能接受的不是評論，他不能接受的是一位行為踰矩的人。」

蕭敬騰 霸凌 投資

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