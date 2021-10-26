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導演飛香港邀演美國女孩 林嘉欣看3次劇本才點頭

記者黃保慧／綜合報導
林嘉欣主演「美國女孩」入圍金馬最佳女主角。（圖：傳影提供）
林嘉欣主演「美國女孩」入圍金馬最佳女主角。（圖：傳影提供）

林嘉欣主演的「美國女孩」入圍金馬獎7項大獎，導演阮鳳儀首部長片一推出就有如此佳績，也讓她很驚喜，她為了找林嘉欣演出，特別飛到香港與對方碰面討論劇情。當初林嘉欣連續3天看了3次「美國女孩」的劇本，發現自己可以同理劇中母親莉莉的角色，就馬上答應演出，也讓阮鳳儀喜出望外。

由於林嘉欣本身有兩個女孩，自身經驗有與「美國女孩」某些相似的地方。林嘉欣對於導演阮鳳儀讚譽有加：「阮導演是一個很有耐心等待和觀察細膩的導演，我很喜歡她對於演員專注的凝視，而且在眼神的背後是有在思考事情的！」

阮鳳儀在國外念電影研究所拍攝的短片作品「姊姊」已經獲獎無數，但是阮鳳儀初次執導長片就能夠請到知名導演林書宇擔任監製，等於是給了她一劑定心丸。「美國女孩」邀請許多資深演員的加入，在林嘉欣之外還有莊凱勛、曾寶儀、夏于喬、黃鐙輝、張詩盈等人，還有許多第一次演戲的素人小演員。

由於拍攝「姊姊」時阮鳳儀就曾經跟7歲跟10歲的小朋友交手過，這次遇到15歲方郁婷和10歲的林品彤覺得相對輕鬆很多、溝通無礙！而方郁婷自然又不做作的演出獲得女主角與最佳新演員的雙料提名，更令各界對「美國女孩」充滿好奇與想像。

美國 導演 提名

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