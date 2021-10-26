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「亞洲怪談」台灣篇揭恐怖序幕 吳慷仁拍攝抱敬畏心

記者陳慧貞／綜合報導
吳慷仁（右）、宋芸樺主演「亞洲怪談2：送煞」。（圖：HBO GO提供）
吳慷仁（右）、宋芸樺主演「亞洲怪談2：送煞」。（圖：HBO GO提供）

吳慷仁、宋芸樺主演，由導演廖士涵執導，HBO亞洲原創恐怖影集「亞洲怪談2：送煞」將推出，揭開恐怖序幕。

「亞洲怪談」第二季由新加坡製片邱金海擔綱節目統籌，故事由6名亞洲導演訴說當地的迷信及民間傳說，包括廖士涵（台灣）、松田聖子（日本）、西蒂斯里蒙哥西里（Sittisiri Mongkolsiri）（泰國）、埃里克馬帝（Erik Matti）（菲律賓）、比利克里斯汀（Billy Christian）（印尼）、妮可沃福（Nicole Midori Woodford）（新加坡）等。

對於「亞洲怪談2：送煞」被安排在第一集首發，導演廖士涵深感榮幸又緊張，「通常第一集都有帶頭的作用吧，表示華納傳媒對作品有信心吧，但這也讓我壓力很大，因為很期待觀眾的反應，既期待又怕受傷害。」

男女主角也提到對鬼神傳說的想法，吳慷仁說，「相信鬼神的存在，所以在拍攝時都抱持著敬畏之心，而且也深信人要心存善念。」宋芸樺則表示：「我一直都相信這個世界有各種可能的存在。有時候在家如果東西突然掉下來，會非常害怕，心裡會覺得毛毛的。但現在心態比較轉變成彼此尊重。想說，好啦，我們就好好的一起和平共處吧！」

「亞洲怪談2：送煞」描述一名剛離開婚禮現場的新娘，在回家的路上，不巧撞見當地替自縊往生者所舉辦送煞儀式，女子不顧警告轉身離開，從此生活充斥著光怪陸離的超自然現象，懷著疑似被詛咒的驚恐之中，她向廟裡師父尋求協助，未料局勢越演越烈一發不可收拾，她也被迫與時間賽跑，在被怪事摧毀之前，必須先找出謎底。

導演 新加坡 台灣

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