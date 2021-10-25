柯震東戲裡扮「月老」 戲外說單身很好

柯震東為新片「月老」造勢。（記者李政龍／攝影）

由九把刀執導與台灣 男星柯震東、王淨主演的電影 「月老」，正式預告日前在大稻埕碼頭浪漫首播，更與25對情侶開心同歡，相當呼應劇情。柯震東片中飾演月老，他在現實生活中，卻不愛幫朋友牽線，自己也不想求姻緣，直說：「不需要、不需要，單身很好，這種事自然而然。」

王淨出席「月老」預告發布會。（記者李政龍／攝影）

柯震東、王淨齊發禮物給情侶，傳遞幸福，九把刀也很大方地邊發禮物，邊幫王淨的另一部電影「瀑布」打廣告，讓王淨感到窩心。柯震東、王淨在電影裡是月老搭檔，王淨提到以前曾幫朋友牽線但都失敗，最後還搞得雙方和自己鬧得不愉快，而柯震東也認為，戀愛還是讓當事者自由發展，自己不會干涉太多。

王淨在「月老」中不僅染了一頭粉紅髮，更是之前從未嘗試過的喜劇角色。九把刀笑曝這角色分量很重，要為戲努力增肥，直讚她其中一場跑步的戲真的很敬業，同時拐著彎虧對方圓潤，王淨接話自娛：「在跑的時候，跟中午的地震差不多吧。」讓全場大笑。

其實開拍前，導演 九把刀很臭屁地跟王淨說：「這是我寫過有史以來最好的劇本」，所以她就帶著神聖的心情去閱讀腳本，王淨覺得這是有趣的故事，電影裡包含了各式各樣的元素，有愛情、奇幻，也有親情。