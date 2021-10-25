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何潤東喬「房事」 孫儷給建議：住爸媽家附近

記者陳慧貞／綜合報導
「全能藝人」何潤東對唱歌舉白旗。（圖：LiTV、HBO GO提供）
「全能藝人」何潤東對唱歌舉白旗。（圖：LiTV、HBO GO提供）

台灣男星何潤東執導、編劇HBO新作「誰在你身邊」，該劇請來張鈞甯、徐若瑄兩大女神主演，被問到最關鍵的片酬問題，到底兩女神誰比較貴？何潤東開玩笑形容「情感勒索」，直言兩女神都是交情超過10年、20年的好友，甚至張鈞甯還是他「16肋插刀的好兄弟」，「所以我的作品，她能不來媽？她敢要求貴的錢嗎？」因為他，兩女神義氣相挺，成功讓整部劇在預算內完成。

「誰在你身邊」劇情提婚姻、感情，何潤東結婚五年多，笑言和大家一樣，「老婆說的都是對的」，「我不太說『我愛妳』，覺得有點肉麻，對我來說，我是行動派多過嘴巴講，實際做出來讓對方感受更重要」。

演藝圈人緣極佳的何潤東，合作過的女星都成好友，提到孫儷，連「房事」都請教對方，他笑言，當初拍「那年花開月正圓」時，私下聊天時，孫儷就建議他和老婆搬出爸媽家，夫妻住附近，能照顧到長輩，也有屬於自己的空間比較好。聊到拍攝劇集「正青春」時的吳謹言，何潤東則稱對方私下就像「那年花開月正圓」中的「周瑩」化身，「活潑、好動，一點也不冷冰冰，很鄰家、很隨興的女生」。

何潤東編導演集於一身，曾以歌手出道的他，到底哪一種覺得最困難？何潤東坦言自己是早一代的歌手，但當時有些聲音是靠錄音室編修而成，「我最害怕的是什麼？就是去KTV時，然後大家說，PETER是歌手出身，快點點他的歌，然後讓我唱，哇……那是我覺得最恐怖的事情啊！」。

孫儷 台灣 導演

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