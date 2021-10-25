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47歲施易男扮梁山伯 逆齡成古裝男神

記者陳慧貞／綜合報導
施易男（左）鬈髮造型背後來自許富凱深藏不露好髮藝。（圖：公視台語台提供）
施易男（左）鬈髮造型背後來自許富凱深藏不露好髮藝。（圖：公視台語台提供）

台灣男星施易男、李千那演出唐美雲歌仔戲劇集「孟婆客棧」，劇中詮釋民間四大愛情故事之一的梁山伯與祝英台，其中施易男宛若吃防腐劑的凍齡面貌，引發網友熱議，成了新晉古裝男神，對此，施易男表示：「我的眉毛是劍眉，再加上眼睛有點鳳，從小大家覺得我適合演古裝，謝謝大家抬愛。」

施易男（右）與李千那在「孟婆客棧」放閃讓觀眾都融化。（圖：公視台語台提供）
施易男（右）與李千那在「孟婆客棧」放閃讓觀眾都融化。（圖：公視台語台提供）

施易男（左）與李千那在「孟婆客棧」飾演梁祝。（圖：公視台語台提供）
施易男（左）與李千那在「孟婆客棧」飾演梁祝。（圖：公視台語台提供）

施易男演出梁山伯獲好評，47歲的他凍齡模樣，讓網友大讚是「少年版梁山伯」，談到保持凍齡秘訣，他透露：「可能就是心情愉快，現在多吃蔬食，多運動多流汗。」他近期也與該劇主演許富凱相約到河濱公園騎單車運動，兩人騎了兩個多小時，許富凱直呼：「不可思議的男子保養方式，就是騎腳踏車！」

施易男鬈髮造型獲得好評。（圖：公視台語台提供）
施易男鬈髮造型獲得好評。（圖：公視台語台提供）

「孟婆客棧」古裝扮相對演員是極大考驗，唐美雲透露，因長期戴頭套，頭皮中心都凹下去，殺青一個月後才好，許富凱戴了頭套後，髮際線越來越高，需定期做頭皮護理，施易男戴上長假髮，完全能體會女生留長髮的辛苦，加上自己是過敏體質，戴頭套容易過敏，但好在他天生美人尖，因此只要戴上半頂頭套即可演出，拍攝期間他將瀏海留長，許富凱還拿電棒燙幫他維持頭髮捲度，瞬間再度逆齡，意外獲好評。

過敏 台灣

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