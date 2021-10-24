慶祝Selina 40大壽 Ella：S.H.E有小旅行

Ella透露要幫好姐妹Selina慶生。（圖：德國雙人牌提供）

台灣 女星陳嘉樺（Ella）日前為德國廚具品牌擔任一日店長，而10月31日是好姐妹任家萱（Selina）的40歲大壽，她透露已向電影 「速命道」劇組請好三天假，要幫姐妹慶生，「決定郊外走走開車去、只有我們三個！每年都有一個屬於我們的小旅行」，而她也提到很喜歡和家人到宜蘭玩，是否S.H.E的慶生地點就是宜蘭，她說：「就跟你們說我不能講咩！謝謝大家關心，也希望大家給我們三個屬於我們的空間。」

Ella近期參演電影「速命道」已開鏡，片中她驚喜與有「行走費洛蒙」之稱的瘦子大談姐弟戀，她笑說：「公開劇開拍的事情，大家都說超羨慕，連我都很羨慕我自己。」

來源:聯合影音

而她老公賴解孵（賴斯翔）疫情 三個月靠健康飲食與正常作息剷肉10公斤，184公分現在僅66公斤，Ella打趣身邊有兩個瘦子，且兩個都能摸，但一個有期限、11月殺青後就不能摸了，也嘴甜說：「我老公也是滿帥的，他的費洛蒙也不少啦！他的費洛蒙都用在我身上。」

而日前Selina被媒體揭露深受嚴重胃痛之苦，連預約好接種第二劑疫苗，也因突犯胃痛而緊急取消，還被捕捉到診所看診時，痛到彎著腰、幾乎站不住，讓不少粉絲相當擔心。問到Selina健康近況，Ella表示：「Selina說她沒有身體不舒服，有是應該會講，因為我們都會聊。」