艾怡良戀帥洋男 羞稱「任他宰割」

艾怡良認愛高帥洋男碧潭哥「友達以上、戀人未滿」。（圖：環球音樂提供）

台灣 金曲歌后艾怡良時隔三年將推出新專輯「偏偏我卻都記得」，日前舉辦聽歌會，她在3月被拍到與高帥洋男在碧潭遛狗約會，她羞稱媒體可叫他「碧潭哥」，談到兩人關係，她表示：「我們不敢說是情侶，只期待可以走到最後，但我們兩個人都不談這個話題。」

高帥洋男碧潭哥是圈外人，大艾怡良5歲，身高近190公分，與152公分高的艾怡良站在一起可說是「最萌身高差」，艾怡良也笑說很有被保護的感覺，她最喜歡兩人相處很自在，也甜讚對方很照顧她的生活，給予空間讓她經營自己想做的事，但也坦言這次新專輯沒有一首歌是寫給碧潭哥的。

一問起婚事，艾怡良立馬展現次元切割刀，表示不敢期待婚姻及永遠的戀情 ，「我不管他要不要娶我，我如果要生小孩、凍卵那些都跟他無關，我願意這樣付出，到80幾歲都這樣」，但也表示「現在很好，希望以後會更好」，對兩人關係的註解：「我任他和時光宰割，所有決定我都尊重，我欣然接受未來和時間一切的制裁。」

艾怡良好事連連，除了將推出新專輯，之前也風光入圍 本屆金馬獎最佳新演員以及最佳原創電影 音樂兩獎，明年1月還要在北流舉辦個唱，對於角逐金馬，她抱持平常心，並將在金馬獎頒獎典禮表演。