胡瓜錄影太拚脊椎變形 小禎心疼

小禎玩木頭人遊戲。（記者李政龍／攝影）

韓劇「魷魚遊戲」發燒，不少台灣 藝人搶著跟風，從拍影片到挑戰片中的童年遊戲，成為時下最夯的話題。小禎和潘君侖日前不約而同搭上「魷魚」熱，在活動上分別挑戰「木頭人」和「戳椪糖」。

小禎在玩遊戲之餘，趁勢秀出苦練有成的肌耐力，也提醒粉絲秋冬運動一定要注意保暖，絕對不能忽略暖身，「像我之前手臂也拉傷，到到現在都沒有好，左手嚴重拉傷。」提到老爸胡瓜是遊戲界第一把交椅，小禎既自豪又心疼，因為胡瓜也因為長期工作 ，導致身體出現狀況。

小禎感嘆：「爸爸回家都不太講話的，又太堅持錄影，薦骨跟脊椎都變形了，所以連復健師都驚訝爸爸一天可以站那麼久，他也覺得越來越不能久站，但最近有比較改善。」她也介紹認識的復健師給胡瓜，希望能幫助他矯正不良姿勢，減緩身體不適。

另外，潘君侖則是跟粉絲玩起「戳椪糖」，他被「全明星運動會」帶旺，現在工作量暴增，已經接下新節目，準備開拍新電影 、發新單曲。後續效應超乎想像，光是IG粉絲從3萬漲至10萬。商演、代言廣告陸續上門，潘君侖工作已經排到明年，非常感謝「全明星」讓他能夠被更多人看見。