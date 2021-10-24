我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

胡瓜錄影太拚脊椎變形 小禎心疼

記者李姿瑩／綜合報導
小禎玩木頭人遊戲。（記者李政龍／攝影）
小禎玩木頭人遊戲。（記者李政龍／攝影）

韓劇「魷魚遊戲」發燒，不少台灣藝人搶著跟風，從拍影片到挑戰片中的童年遊戲，成為時下最夯的話題。小禎和潘君侖日前不約而同搭上「魷魚」熱，在活動上分別挑戰「木頭人」和「戳椪糖」。

小禎在玩遊戲之餘，趁勢秀出苦練有成的肌耐力，也提醒粉絲秋冬運動一定要注意保暖，絕對不能忽略暖身，「像我之前手臂也拉傷，到到現在都沒有好，左手嚴重拉傷。」提到老爸胡瓜是遊戲界第一把交椅，小禎既自豪又心疼，因為胡瓜也因為長期工作，導致身體出現狀況。

小禎感嘆：「爸爸回家都不太講話的，又太堅持錄影，薦骨跟脊椎都變形了，所以連復健師都驚訝爸爸一天可以站那麼久，他也覺得越來越不能久站，但最近有比較改善。」她也介紹認識的復健師給胡瓜，希望能幫助他矯正不良姿勢，減緩身體不適。

另外，潘君侖則是跟粉絲玩起「戳椪糖」，他被「全明星運動會」帶旺，現在工作量暴增，已經接下新節目，準備開拍新電影、發新單曲。後續效應超乎想像，光是IG粉絲從3萬漲至10萬。商演、代言廣告陸續上門，潘君侖工作已經排到明年，非常感謝「全明星」讓他能夠被更多人看見。

工作 台灣 電影

上一則

哥哥也拍戲被射殺 李小龍女兒：悲劇不應重演

下一則

全裸床戰安普賢 韓韶禧：開拍後才知有這場戲

延伸閱讀

董至成22年婚破碎 「跟胡瓜大有關係」

董至成22年婚破碎 「跟胡瓜大有關係」
2015德州槍擊案主謀减刑遭駁回 維持原判30年

2015德州槍擊案主謀减刑遭駁回 維持原判30年
彭文正談台司法 提3訴求

彭文正談台司法 提3訴求
彭文正質疑蔡英文博士學位被告 僑胞力挺捍衛正義

彭文正質疑蔡英文博士學位被告 僑胞力挺捍衛正義

熱門新聞

范丞丞、歐陽娜娜爆戀情。(取材自微博)

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

2021-10-21 21:26
李雲迪。(取材自Instagram)

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

2021-10-22 22:27
亞歷鮑德溫誤殺了攝影師。（路透）

喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師

2021-10-22 00:23
李雲迪。（取材自微博）

李雲迪嫖妓被捕 郎朗躺著也中槍

2021-10-22 15:13
王菲與15歲女兒李嫣。取材自微博

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

2021-10-16 08:22
趙麗穎穿過季禮服出席活動。（取材自微博）

趙麗穎穿過季禮服 網讚撐國貨

2021-10-22 02:16

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」