柯佳嬿化5小時變臉「皺紋老婦」過馬路遭受特殊眼光

柯佳嬿為戲扮老妝。(圖:三鳳製作提供)

台灣 柯佳嬿在「無神之地不下雨」友情演出「雲之神」，首集出場便掀起網路話題，她一改過往形象，以邪魅調皮的姿態現身，劇中的老妝更花費五小時翻模作業，但她認為是非常珍貴的一項體驗。

柯佳嬿在劇中「變身」，以特殊妝容變老化身為「彩雲老師」，柯佳嬿表示，當時劇組原本是要找一個比較年長的演員來演，「我跟經紀人討論後覺得，如果是自己來演好像會更有趣，雲之神的樣貌跟其能力設定也會更立體，於是跟劇組提出了這樣的想法。真的很謝謝三鳳製作跟導演 ，就算彩雲老師只有短短的幾場戲，呈現上一點都不馬虎。」

柯佳嬿 。(記者李政龍／攝影)

製作團隊事前為柯佳嬿進行臉部及手部，長達五小時的翻模作業，並於拍攝前先完整定妝一次，從完妝加上戴好假髮及換好衣服，全程亦需要五個小時。柯佳嬿表示：「要坐這麼久是有點辛苦，那些貼在我臉上、手上的假皮膚又滿不透氣的，但看到成果覺得很值得，是非常珍貴的一次體驗。」

拍攝當天柯佳嬿頂著老妝走動時，路人的反應也讓她倍感有趣，「過馬路的時候，能感覺到路人、等紅燈的機車騎士，真的都把我當老婦人看待，覺得我跟世界的關係瞬間不一樣了。原本有想過突然手刀衝刺跑步嚇嚇他們，但想想為了交通安全還是算了，我怕他們看到老婦人突然健步如飛驚嚇過度。」劇中柯佳嬿幫曾之喬算命的這一幕，對應曾之喬曾在「想見你」客串演出寵物通靈師「Sunny老師」，讓忠實粉絲們大讚三鳳製作的用心巧思。

八三夭吉他手劉逼(中)獻出處女作。(圖:三鳳製作提供)

知名樂團八三夭的吉他手劉逼獻出螢幕處女秀，客串演出通靈神棍「蘭花太子爺」訛騙曾之喬。劉逼表示這次是非常新的體驗，「因為之前參加『想見你』直播時表示自己如果可以，想要挑戰殺人魔這類的極端角色，很感謝劇組讓我有機會參與這齣戲的一部分。」