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賈靜雯「被愛包圍」扮苦情媽先與修杰楷分居

記者陳建嘉／專訪
賈靜雯在「瀑布」演媽，戲外擁有3個女兒，她強調態度很重要，如果女兒對她不敬，會非常不開心。(記者王聰賢／攝影)
賈靜雯在「瀑布」演媽，戲外擁有3個女兒，她強調態度很重要，如果女兒對她不敬，會非常不開心。(記者王聰賢／攝影)

賈靜雯近期帶來新片「瀑布」，在片中與王淨飾演一對關係緊張的母女，不時對她口出惡言，而她戲外育有3個女兒梧桐妹、咘咘以及Bo妞，倘若現實生活中，女兒這樣對她會如何反應？她開玩笑作勢舉起手，「我心裡可能會想要打下去，但我不會，我會要求她們態度好」。

賈靜雯說自己是天秤座性格，無論遇到什麼事，都會選擇好好溝通，所以家裡不會發生爭執，「如果女兒頂嘴，我會先冷靜處理，然後隔天再跟她解釋，這樣對待媽媽是不對的」。她提到有場戲，是她要王淨出門吃晚餐，但王淨不聽，當場鬧脾氣，執意帶回房間吃，不過梧桐妹倒是沒有這樣對她，「頂多有時候功課寫不完，要帶回房間邊吃邊寫，她跟我講話的態度也很好」。

賈靜雯常與3個女兒互動，不時搞怪合照。(取材自Instagram)
賈靜雯常與3個女兒互動，不時搞怪合照。(取材自Instagram)

自從在「我們與惡的距離」演出歷經中年喪子的女性之後，這回再度歷經家族悲劇，賈靜雯被問是否會讓自己帶入太多情緒？她連忙搖頭，「曾有人問我會不會聯想，我說不會，不可能，想都不敢想」。

這次演「瀑布」患有思覺失調症的中年婦女，賈靜雯更是下足苦心，幾乎全素顏演出，「我會熬夜、吃鹹酥雞以及喝啤酒，還在嘴裡塞棉花，看起來很臃腫，也比較憔悴，一個月就胖了4到5公斤」，還幽默表示「難得當女明星可以大吃大喝」。

賈靜雯與丈夫修杰楷的感情相當甜蜜。(取材自Instagram)
賈靜雯與丈夫修杰楷的感情相當甜蜜。(取材自Instagram)

為了更加入戲，她提到自己生理狀態較為不佳，老公修杰楷也答應她可以暫時去外面住，感受一個人的孤獨生活，「這個決定很好，畢竟平常我在家太幸福了，我被愛包圍著」。

賈靜雯在「瀑布」表現精湛，還提名金馬獎影后，對於獲獎，她看得雲淡風輕，畢竟能與多次在國際影展獲得殊榮的鍾孟宏導演合作，已經是非常幸福的事，「我上次演電影已經是6年前的事了，也非常喜歡鍾導的『陽光普照』，當他向我提出邀約，我一聽完故事就立刻答應，整個拍片過程也非常棒」。

導演 提名 電影

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