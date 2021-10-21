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產下天秤小公主 林依晨最佳生日禮

娛樂新聞組／綜合報導
林依晨被證實產下天秤寶寶，是名小公主。（本報資料照片）
林依晨被證實產下天秤寶寶，是名小公主。（本報資料照片）

台灣女星林依晨和老公林于超結婚六年，上個月傳出懷孕八個月消息，日前林依晨證實已產下天秤寶寶，且是名小公主。林依晨透過經紀人回應：「謝謝大家的關心與祝福，依晨的確已於日前自然產下一天秤座女娃兒，母女均安，目前好好休養中。」

鏡周刊報導，林依晨之前表示為了讓下一代能有更好的環境，他們的寶寶將用布尿布及二手嬰兒用品。她日前住進護理中心，在18日產下女嬰，母女均安。巧合的是，下周就是她的39歲生日，女兒的到來可說是最佳生日禮。

其實林依晨不管在演藝圈還是醫學界人緣都好，這次她從懷孕到生產，可說都在極機密的情況下完成，詢問護理相關人士，幾乎都對外封口。而且林依晨找的婦產科隱密性高，門禁森嚴，外人進出都要一個個對名單。而林依晨還堅持要自然產，因此林家上下最近這幾天都非常緊張。對於林依晨生產，相關友人及經紀人都對外表示，好消息要等林依晨自己公布。

據悉，林依晨順利產下寶寶後，夫妻倆開心不已。有雜誌在林依晨生產當天，拍到林于超的身影，只見林于超戴著鴨舌帽，站在護理中心的停車場入口，臉上的口罩被下拉至下巴處，手上還拿著一杯咖啡，眉頭微微皺起，新手爸爸的緊張心情溢於言表。

台灣 口罩 咖啡

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