林青霞19歲學生照日網瘋傳 獲讚最美校花

林青霞的美貌歷久不衰，她19歲時的校服造型驚艷日本網友。（取材自微博）

台灣 女星林青霞的美貌歷久不衰，無論是老一輩的影迷，還是新一代的觀眾，都被其美貌所震撼。最近日本 網友瘋傳林青霞19歲時的學生造型照片，大讚她是「最美校花」。

香港01報導，其實這張照片中，林青霞穿的不是真的校服，而是戲服，這是她19歲時演出首部電影「窗外」的劇照，身穿類似日本水手校服的造型，清純美麗又帶點英氣的外貌，加上露出修長美腿，令大批日本網民感到驚為天人，不單大讚她夠可愛，仲話以這個造型走在今時今日的東京街頭都不會過時。

林青霞的美貌歷久不衰，她18歲時的校服造型驚艷日本網友。（取材自微博）

在1972年沒有修圖的年代，林青霞的美貌是100%真實，縱然是入行後首部作品，但已滲出濃濃星味。

此外，有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉日前出席保養品記者會，儘管年過70，但凍齡有術，她坦言平常沒特別保養，多虧女性好友送給她保養品，她去年1月底返台，本想只打算停留2個月，沒想到因為疫情 ，她已在台灣住了快2年，期間還辦了4場畫展，下個月將飛到美國出席活動，但她承諾還會再回來，「因為台灣太好了，台灣有很多愛我的朋友，很濃的人情味。」

她疫情期間都住在飯店，足不出戶，她笑說還好房間很大，可以畫畫，「我都在房間畫水墨和水彩畫，很感謝飯店給我45坪的大房間。」她表示日子過得充實，一點也不無聊。