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跨足導演沒空顧身材 何潤東宣布「封肌」拒拍裸戲

記者楊起鳳／綜合報導
何潤東宣布「封肌」，未來不再拍裸露戲。（記者沈昱嘉／攝影）
何潤東宣布「封肌」，未來不再拍裸露戲。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星何潤東近年從演員跨足導演十分成功，他日前出席表商活動，透露這一年多在大陸拍了兩部戲，現在再走一個轉型的路線，嘗試一些反派和表現力的角色，未來會演戲和導戲各占一半。同時也宣布將「封肌」，未來不再拍裸露戲。

何潤東說以演員來說正在走轉型路線，以前多演出男主角，現在沒道德包袱，加上比較懶，演男配角就可以多一點自己的時間，會想嘗試反派或有表現力的角色。他以前演項羽、呂布大將軍，每一部戲都要露，「我不想再走肉感的戲，也不要有太多打戲，要著重表演。」因為他做幕後當導演，實在無暇顧身材，但當演員時又要瞬間將體脂降下去，他之前和張鈞甯拍電影，導演要他增肥但後期又拍一部拳擊電影，體脂必須瞬間從18%降到6%，結果免疫系統變差、重感冒，「所以不能太極端，現在就維持有點胖又不太胖，有點瘦又不太瘦的樣子就好。」

他新戲「誰在你身邊」依舊探討婚姻和人性，透露當導演是他人生主要規畫，雖然演員不會放棄，但導演會多一點。「誰在你身邊」是他個人相當重要的作品，當成一個長篇電影的概念。老婆Peggy看了也很喜歡，他笑說：「她是很嚴格的人，我比任何一個影評人還緊張，她看完很喜歡。」

何潤東之後將拍公視電影「你的婚姻不是你的婚姻」，他表示他拍了近百部電視劇及電影，對商業片很有感，會選擇「翻牆」和「誰在你身邊」這些題材當作導演作品，目的是先吸引外界注意，呼籲外界趕快來找他拍商業片。

導演 電影 台灣

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