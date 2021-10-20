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「餓鬼饗宴」改編動畫影集 台美跨國合作 奚岳隆執導

中央社／台北20日電
繪本「餓鬼饗宴」改編恐怖動畫影集。 （取材自Instagram）
繪本「餓鬼饗宴」改編恐怖動畫影集。 （取材自Instagram）

以「女鬼橋」在疫情中廣獲好評的導演奚岳隆，將執導由繪本「餓鬼饗宴」改編的恐怖動畫影集。這項台美跨國合作中，奚岳隆還將擔任創意總監，負責所有視覺展示與動畫效果。

奚岳隆透過新聞稿表示，他在研究所主修的是多媒體藝術動畫，製作一部出色的動畫是他未完成的夢想，這次的「餓鬼饗宴」讓他夢想成真。

「餓鬼饗宴」將由8個餓鬼故事組成，從開胃小菜、豐盛主菜以及飯後甜點，每道不同的菜都代表一個恐怖故事，但貌似可怕的菜餚背後，卻也道出人類一生會有的遺憾和渴望。

「餓鬼饗宴」原是青少年繪本，原作張瀛（Ying Chang Compestine）曾擔任美國Whole Live生活雜誌的美食編輯，並以亞洲文化及中國美食題材的創作聞名。她表示，她所寫的東西幾乎都和食物有關，「我相信透過歷史、文學和美食的結合，才能真正瞭解一種文化和人民。透過食物和鬼魂的隱喻，吸引讀者更瞭解中國文化和那裡的生活。」

「餓鬼饗宴」的改編工作將由好萊塢編劇翠西亞李（Tricia Lee）負責，預計每集30分鐘，共8集。全影集由108Media集團出資，並由台灣執行製片公司「七十六号原子」與旗下公司Studio886負責大中華區發行，目前正於洛杉磯和台北同步製作，爭取明年以英文和中文同時播出。

「七十六号原子」董事總經理楊志光表示，非常高興能與跨國團隊合作，也看好「餓鬼饗宴」能將東方傳統文化元素與西方觀眾結合起來，充分展示台灣人才的實力。

導演奚岳隆在研究所主修多媒體藝術動畫，將執導由繪本「餓鬼饗宴」改編的恐怖動畫影集...
導演奚岳隆在研究所主修多媒體藝術動畫，將執導由繪本「餓鬼饗宴」改編的恐怖動畫影集，並擔任創意總監，負責所有視覺展示與動畫效果。（七十六号原子提供）
恐怖動畫影集「餓鬼饗宴」改編自繪本，原作者張瀛（Ying Chang Compe...
恐怖動畫影集「餓鬼饗宴」改編自繪本，原作者張瀛（Ying Chang Compestine）曾擔任美國Whole Live生活雜誌的美食編輯，並以亞洲文化及中國美食題材的創作聞名。（108傳媒提供）
繪本「餓鬼饗宴」改編恐怖動畫影集，將由加拿大籍亞裔編劇翠西亞李（Tricia L...
繪本「餓鬼饗宴」改編恐怖動畫影集，將由加拿大籍亞裔編劇翠西亞李（Tricia Lee）負責改編工作，翠西亞李為好萊塢新秀編劇，曾是美國影藝學院尼寇編劇獎的前50名準決賽選手。（108傳媒提供）

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