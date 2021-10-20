從被霸凌到當上一哥 江宏恩發願絕不欺負新人

江宏恩螢幕上是壞男人，私下卻是暖男一枚。（圖：艾迪昇提供）

台灣 本土反派一哥江宏恩是八點檔反派專業戶，其實他戲路寬廣，入行27年的他曾是八點檔「台灣」系列固定小生，演藝路上一路看盡人情冷暖。當新人時曾慘遭霸凌 ，爺爺過世跟劇組請喪假遭拒，也曾被丟本在臉上辱罵三字經，讓他發願日後有成，絕不會對新人霸凌。

江宏恩入行前拍可口可樂廣告，被導演 徐進良相中客串了電視劇「郵差總是按錯鈴」，拍了幾集後他入伍當兵，退伍後徐進良籌拍「台灣水滸傳」再度找上他，才開始正式入行。

新人出道他在劇中演龍劭華兒子，騎一台50CC摩托車，龍劭華見他大包小包主動說以後要載他上下通告。他因沒經驗台詞講不好，常被導演罵，現場喊卡要他講10次給大家聽，覺得很丟臉難受，但最讓他難堪的是當時他爺爺過世要跟劇組請喪假，遭到劇組拒絕，「我覺得家裡發生大事，只有請幾個小時為什麼不同意，後來我留下來了，但那場戲我居然沒有任何一句台詞，只是給戲裡面一個將軍捻香。」

他當新人時悲慘的事情還不只一件，接下花系列「太陽花」時碰到導演胡秀蘭，因為新人演技不佳，常被丟本到臉上，三字經是常態，嚇到發抖幾度崩潰，但也是那時候整個打開他演技的竅門，之後他到民視拍八點檔，被馮凱導演拉拔主演「飛龍在天」男主角，成為演藝路上的轉捩點。

他在學校念建築科系，當初家人並不贊成他從事演藝圈，但他對自己負責，一路爬升到現在。他在「炮仔聲」極盡使壞，觀眾放話要到他家放炸彈，「天之驕女」更為戲吃蟲、跳火圈、爬玻璃，吊鋼絲樣樣來，他甘之如飴，認為現階段想挑戰不同的角色，也因為很用心著墨角色心理狀態，他演的反派反而被誇獎「把壞人演得很可愛」。