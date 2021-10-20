王淨拍瀑布3天 和賈靜雯像姊妹分享心事

王淨拍攝時和賈靜雯分享心事。（圖：本地風光提供）

賈靜雯、王淨主演的「瀑布」風光入圍 金馬獎11項大獎，將代表台灣 出征角逐奧斯卡最佳國際電影 ，王淨透露在開鏡3天後，很快與賈靜雯拉近距離，兩人成為無話不談的姊妹。

王淨回憶一場拍攝她與賈靜雯在公園散步的戲，當天的天氣風光明媚，她們趁等待架機器的空檔聊天，「我不知不覺就聊到我平常不太和別人分享的事情，靜雯姊就像個姊姊靜靜聽著，而剛好那場戲不用收音，我們便繼續走繼續聊，對我來說是個非常魔幻的時刻，我們似乎沒有感知到有鏡頭，就是很稀鬆平常像個女兒般的在跟她講說我遇到什麼樣的煩惱，她也安慰我，彼此閒話家常的感覺。」賈靜雯也回憶說：「王淨真的講出了心事，應該是那天天氣太好了，邊散步邊聊天，讓一切都很自然了。」

雖然電影演出經驗不多，但賈靜雯這次的演出獲得金馬評審的高度評價，許多影評也認同她在電影中表現出色，她表示這次的演出確實是一大挑戰，「鍾導的拍攝不是煽情的，越自然越好，『瀑布』是生活上的對話，對演員而言是比較難的，並沒有很大的張力起伏，就是展現生活的過程。」所以除了背熟劇本之外，賈靜雯覺得無法特別提前準備，「就是現場給的安全感及與小淨之間的化學反應，其實就蠻好的。」