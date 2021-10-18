搭檔李心潔 柯震東笑稱完蛋了

柯震東(左)、李心潔(右)在「鱷魚」談姐弟戀。（圖：myVideo、双喜電影提供）

台灣 男星柯震東和李心潔主演「鱷魚」已上映，myVideo日前專訪導演 陳大璞、柯震東、李心潔，談到男女主角片中的愛情火花，柯震東靦腆笑說：「這可能是我從影以來最激烈的一次！」李心潔則點評柯震東可是「有備而來」，演出非常純粹和自然。

柯震東以青春電影 「那些年，我們一起追的女孩」出道，他說，過去都是飾演純情男子的角色，接吻也都是蜻蜓點水式的，「鱷魚」是他拍戲以來情感上比較濃烈的「攻擊」。他還透露，最初聽到要和李心潔合作，一直不敢相信是真的，還直呼「完蛋了」，笑稱自己「把深埋在心裡多年的『愛意』還有能力，全部都挖出來，非常緊張。」不過，被問到「跟姐姐談戀愛會挑戰嗎」，他倒是很自信：「我跟誰談戀愛都不會有太大困難。」

在「鱷魚」首次和柯震東合作，李心潔說：「我不知道他和我拍戲這麼緊張，對我來說他是非常好的演員，所以我事前是很期待，好奇我們合作會有什麼結果。雖然他一直說他很緊張，但其實他是『有備而來』的。」至於兩人戲外如何培養感情，李心潔笑稱用「電波培養」，柯震東解釋，兩人不是刻意去熟悉，而是邊工作邊培養；導演陳大璞也形容，電影裡兩人的愛情，是呈現一種很舒服的感覺。

柯震東也認為自己私下的個性很像「鱷魚」，「我到一個陌生或是不熟悉環境，我很慢熱、會安靜的在旁邊觀察，或是有不開心、煩躁的感覺，第一時間不會講，我會忍耐、累積很久一次爆發。」問到哪部片對他演戲生涯影響最大，他點名韓國電影「大叔」，因為該片不只是商業兼具藝術之作，「男主角元斌明明有統治亞洲的外型，但專挑有挑戰性的作品，這也是我滿想要前往的一個方向。」