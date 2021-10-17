柯佳嬿的恐怖舊愛 男星首吐「自殘濺血」真相

王柏傑（右）、邵雨薇在「比悲傷更悲傷的故事」中有段情誼。(圖:Netflix提供)

王柏傑、邵雨薇主演Netflix 獨家華語影集「比悲傷更悲傷的故事：影集版」，劇中2人分飾脾氣古怪的唱片高層主管、助理，提及戲裡「自殘」情節，令人想起王柏傑11年前曾做過類似傻事，他也首度鬆口當年事。

戲裡，王柏傑的前女友（袁艾菲飾）因不願分手，痛苦之餘企圖以自殘方式挽回感情，但就在他上前奪刀阻止之際，卻反被捅了一刀送醫；王柏傑坦言，其實原本劇情安排自己直接被捅了一刀，而未有前面的鋪陳，在他與導演 演討論過後，決定加了這段女方以死相逼、他上前搶的橋段，「覺得這樣最合理。」

王柏傑（左起）、邵雨薇、王淨、范少勳為主演「比悲傷更悲傷的故事」宣傳。(圖:Netflix提供)

然而戲裡這段情節，令人想起王柏傑11年前因柯佳嬿而做過的傻事，被問此事，他說：「我都忘了我20歲在幹嘛了」，事隔多年，如今回頭看，他正面看待：「沒有這些經歷，不會有現在的我，那是我人生的一部分，對演員來說，反而是很好的養分，不是鼓勵大家，那是一個經歷、過程。」

邵雨薇則飾演在大學時期意外懷孕，獨力撫養兒子的單親媽，戲裡兒子幫她下載交友軟體找對象，她說，現實中也曾為戲真的上網申請帳號，拿好友的照片當頭貼，只為觀察網路交友狀況和使用語言，事後她告知好姐妹，把對方嚇得：「你要害死我啊！」畢竟好友已結婚生子。